Der SV Meppen empfängt am heutigen Montag, den 22.11.2021, Viktoria Köln in der 3. Liga. Der SV Meppen konnte die letzten drei Partien knapp für sich entscheiden und möchte seine starke Form gegen Viktoria Köln bestätigen. Doch gegen die Kölner wird es der SV nicht einfach haben, denn die Viktoria hat die letzten sechs Spiele in der Liga nicht verloren und klettert Spieltag für Spieltag weiter nach oben in der Tabelle. Auch wenn sich FC Viktoria Köln in starker Verfassung befindet, geht der SV Meppen als Favorit in diese Partie.

Wer überträgt das Spiel der 3. Liga zwischen SV Meppen und FC Viktoria Köln live im Free-TV ?

und ? Wird es einen kostenlosen Live-Stream geben?

geben? Alle Infos zur Übertragung der Partie am 16. Spieltag findet ihr hier.

SV Meppen vs. FC Viktoria Köln: Datum, Spielort, Anstoß

Das Spiel der 3. Liga zwischen Meppen und Köln findet am Montag, den 22.11.2021, um 19:00 Uhr statt. Ausgetragen wird die Partie in der Hänsch-Arena in Meppen.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : SV Meppen, FC Viktoria Köln

Meppen gegen Viktoria Köln: Übertragung bei Magenta

Das Spiel Meppen gegen Köln wird nicht im Free-TV übertragen. Die Rechte für die Partie hat sich der Pay-TV Sender Magenta gesichert. Dort wird die Begegnung live und in voller Länge übertragen.

Einen kostenlosen Live-Stream gibt es für das Spiel SV Meppen gegen Viktoria Köln nicht. Bei Magenta kann es kostenpflichtig gestreamt werden.

Alle Infos zur Übertragung am Montag, den 22.11.2021, um 19:00 Uhr hier im Überblick: