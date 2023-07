„Survival of the Thickest“ kämpft sich Mavis Beaumont nach einer schmerzhaften Trennung zurück ins Leben und versucht, sich als Stylistin durchzusetzen. Serie, die an Michelle Buteaus Essaysammlung angelehnt ist, ist seit Juli 2023 auf Netflix verfügbar. Und bereits jetzt wird die Frage laut: Bekommen wir Staffel 2? Inkämpft sich Mavis Beaumont nach einer schmerzhaften Trennung zurück ins Leben und versucht, sich als Stylistin durchzusetzen. Staffel 1 der, die anEssaysammlung angelehnt ist, ist seit Juli 2023 aufverfügbar. Und bereits jetzt wird die Frage laut: Bekommen wir

Ob es eine Fortsetzung gibt, wann diese startet und worum es geht, haben wir genauer unter die Lupe genommen. Hier findet ihr alle aktuellen Infos über „Survival of the Thickest“ Staffel 2 im Überblick.

Bekommt „Survival of the Thickest“ eine 2. Staffel?

Da die Serie „Survival of the Thickest“ ganz neu auf Netflix gestartet ist, steht noch nicht fest, ob sie eine Fortsetzung bekommt. Für gewöhnlich macht der Streamingdienst diese Entscheidung vom Erfolg einer Neuveröffentlichung abhängig. Sobald es Neuigkeiten zu Staffel 2 gibt, ergänzen wir sie an dieser Stelle.

Wann startet „Survival of the Thickest“ Staffel 2 auf Netflix?

Ob „Survival of the Thickest“ auf Netflix fortgesetzt wird, steht noch nicht fest. Somit kann an dieser Stelle auch noch kein Erscheinungsdatum genannt werden.

Sicher ist nur eines: Am Startdatum werden die neuen Folgen ab 9 Uhr zur Verfügung stehen.

Worum geht es in der Fortsetzung?

Über die Handlung von „Survival of the Thickest“ Staffel 2 kann noch nicht viel gesagt werden, da die erste Staffel gerade erst veröffentlicht wurde. Die Essaysammlung von Michelle Buteau, an die die Netflix-Serie angelehnt ist, bietet aber mit Sicherheit noch einiges an Material, das in den bisherigen Folgen noch nicht verarbeitet wurde. Sobald es erste Hinweise darauf gibt, wie es weitergehen könnte, erfahrt ihr das hier.

Gibt es einen Trailer zu Staffel 2?

Da die Fortsetzung von „Survival of the Thickest“ zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht bestätigt, geschweige denn gedreht ist, gibt es auch noch keinen Trailer. Diesen findet ihr hier, sobald er veröffentlicht wird.

Wer ist im Cast von „Survival of the Thickest“ Staffel 2?

Es ist vollkommen unklar, welche Schauspieler für Staffel 2 von „Survival of the Thickest“ zurückkehren könnten. Man kann allerdings davon ausgehen, dass Michelle Buteau mit Sicherheit weiterhin die Hauptrolle spielen würde. Bis es erste Infos zum Cast der Fortsetzung gibt, seht ihr hier die aktuelle Besetzungsliste:

Darsteller – Rolle