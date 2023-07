Die US-amerikanische Stand-up-Comedian Michelle Buteau veröffentlichte 2022 eine Essaysammlung mit dem Titel „Survival of the Thickest“. Netflix zeigt nun eine Serie, angelehnt an diese Geschichten – selbstverständlich mit Michelle Buteau in der Hauptrolle. Sie spielt eine erfolglose Stylistin, die plötzlich gezwungen ist, sich ihr Leben neu aufzubauen.

Worum geht es genau? Wie viele Folgen gibt es? Und wer spielt alles mit? Hier findet ihr die wichtigsten Infos zu „Survival of the Thickest“ im Überblick.

Wann startet „Survival of the Thickest“ auf Netflix?

„Survival of the Thickest“ erscheint Mitte Juli auf Netflix. Das konkrete Erscheinungsdatum ist Donnerstag, 13.07.2023.

Wie gewohnt wird auch diese neue Serie ab 9 Uhr am Veröffentlichungstag zur Verfügung stehen.

Worum geht es in „Survival of the Thickest“?

In der Comedy-Serie geht es um Mavis Beaumont, die gegen ihren Willen frisch getrennt ist. Die erfolglose Stylistin ist fest entschlossen, nicht nur gerade so über die Runden zu kommen, sondern es weit zu bringen. Dabei helfen ihr nicht nur ihre Wahlfamilie und eine gesunde Einstellung zu ihrem Körper, sondern auch ein süßes Top mit V-Ausschnitt und etwas Lipgloss. Es kann also nichts schiefgehen, wenn Mavis sich ihr Leben wieder neu aufbaut – oder?

Schafft Mavis Beaumont (Michelle Buteau, m.) es, sich als Stylistin durchzusetzen?

Wie viele Folgen hat die Serie?

Noch ist nicht bekannt, wie viele Folgen „Survival of the Thickest“ umfassen wird. Sobald Netflix die Episodenanzahl und ihre jeweiligen Längen bekannt gibt, ergänzen wir die Infos an dieser Stelle.

Gibt es einen Trailer zu „Survival of the Thickest“?

Im Voraus wurde bereits ein offizieller Trailer zu „Survival of the Thickest“ veröffentlicht. Darin bekommt ihr einen guten Einblick, ob euch der Humor gefällt. Allerdings gibt es diesen nur auf Englisch zu sehen.

Die Besetzung der Serie im Überblick

Michelle Buteau hat nicht nur die Essaysammlung „Survival of the Thickest“ geschrieben und aktiv am Drehbuch der Netflix-Serie mitgewirkt, sie übernimmt auch die Hauptrolle der Mavis Beaumont. Welche Darsteller an ihrer Seite spielen, seht ihr in der Besetzungsliste:

Schauspieler – Rolle

Michelle Buteau – Mavis Beaumont

Anissa Felix – India

Marouane Zotti – Luca

Tone Bell – Khalil

Taylor Sele – Jacque

Anthony Michael Lopez – Bruce

Tasha Smith – Marley

Allan K. Washington – Trent

Peppermint – Peppermint

Sarah Cooper – Sydney

Garcelle Beauvais – Natasha

Michelle Visage – Avery

Liza Treyger – Jade

Donovan Louis Bazemore

Christine Horn

Das ist die Essaysammlung von Michelle Buteau

Michelle Buteau veröffentlichte 2022 die Essaysammlung „Survival of the Thickest“. Darin schreibt die Stand-up-Comedian und Schauspielerin über ihre persönlichen Erfahrungen. Von ihrem Aufwachsen in New Jersey als katholische, dicke Frau mit karibischer Herkunft über viele Freundschafts- und Liebesdisaster bis hin zu ihrer Karriere – Michelle Buteau hat einiges zu erzählen. Sie beschreibt darin, wie es sich anfühlt „to have a full heart, tight jeans, and stardom finally in her grasp“ – also ein volles Herz, enge Jeans und Berühmtheit endlich zum Greifen nah zu haben. Von den Kritikern wurde die Veröffentlichung durch und durch gelobt. Vor allem mit ihrem Humor punktete Buteau. Ob sich dieser auch in der Netflix-Serie widerspiegelt, wird sich zeigen.