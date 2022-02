NFL-Saison 2021/22 steht bevor und Football-Fans können es kaum noch erwarten: Am Sonntag, den 13.02.2022, steigt mit dem Super Bowl 2022 das 56. Endspiel der National Football League. Im Cincinnati Bengals und die LA Rams um die begehrte begehrte Vince Lombardi Trophy. Der Höhepunkt dersteht bevor undkönnen es kaum noch erwarten: Am Sonntag, den, steigt mit demdas 56. Endspiel derIm Super Bowl 2022 kämpfen dieund dieum die begehrte begehrte Vince Lombardi Trophy.

Der Super Bowl ist das größte Eintages-Sportevent der Welt. Rund 92 Millionen Personen verfolgten letztes Jahr den Super Bowl im US-amerikanischen Fernsehen.

Super Bowl LVI – Uhrzeit in Deutschland und Kickoff: Wann findet das NFL-Finale statt?

Wie gewohnt findet das Highlight der Football-Saison an einem Sonntag statt. Für den Super Bowl 2022 ist demnach der 13. Februar angesetzt. In Amerika kommt es um 15:30 Uhr Ortszeit (Pacific Standard Time) zum Kickoff – an der Ostküste der USA um 18:30 Uhr.

Die deutschen Football-Fans müssen sich aufgrund der Zeitverschiebung allerdings auf eine lange Nacht einstellen: Nach deutscher Uhrzeit startet der Super Bowl erst um 00:30 Uhr in der Nacht von Sonntag, 13. Februar, auf Montag, 14. Februar.

Super Bowl 2022 Dauer: Wie lange geht das Finale?

Die reine Spielzeit eines Football-Spiel beträgt 4 x 15 Minuten. Aufgrund von Timeouts, Unterbrechungen und Pausen ziehen sich Footballspiele allerdings über mehrere Stunden. Die durchschnittliche Dauer eines Super Bowls beträgt circa vier Stunden. Doch aufgrund der regelmäßig angehaltenen Uhr und der Halbzeitshow kommt es vor, dass das NFL-Finale auch bis zu fünf Stunden dauern kann. Zusätzlich kann eine mögliche Overtime die Spiellänge auf über fünf Stunden strecken. Es kommt daher auf den Spielverlauf an, wann die Football-Fans in Deutschland am Montagmorgen ins Bett können.

Zuschauer, Spielort, Stadion: Wo findet der Super Bowl 2022 statt?

Austragungsort des diesjährigen Super Bowls ist das SoFi Stadium in Inglewood, Kalifornien.

Im SoFi Stadium finden bei regulären NFL-Spielen 70.270 Zuschauer einen Platz. Beim Super Bowl 2022 wird allerdings an die Maximalkapazität gegangen, sodass 100.240 Zuschauer das diesjährigige Endspiel um die Vince Lombardi Trophy live vor Ort verfolgen können.

Fünf Milliarden Euro. So viel Geld hat das hochmoderne Stadion in Ingelwood laut Schätzungen gekostet. Es ist damit das mit Abstand teuerste Stadion der Welt. Neben der futuristischen Dachkonstruktion, die sich über das gesamte Gelände streckt und das Stadion zu einer Mischung aus Halle und Arena macht, beeindruckt vor allem die 6500 Quadratmeter riesige Videowand, die in Länge und Breite größer als das Spielfeld ist, unter dem Dach hängt und von beiden Seiten bespielt wird.

Arbeiter malen das Logo des Super Bowl LVI auf das Spielfeld im SoFi Stadion. Die Los Angeles Rams und die Cincinnati Bengals treffen hier am 13. Februar 2022 (Ortszeit) im 56. Endspiel um die Vince Lombardi Trophy aufeinander.

© Foto: Maximilian Haupt/dpa

Super Bowl 2022 Übertragung: NFL-Finale live im TV auf ProSieben

Das NFL-Finale wird in Deutschland live bei ProSieben und ProSieben MAXX zu sehen sein. Los geht`s auf ProSieben XX am 13. Februar. Dort startet der Super Bowl Countdown um 20:15 Uhr mit Roman Motzkus, Volker Schenk oder auch Carsten Spengemann.

Gegen 22:45 Uhr wird dann ProSieben auf Sendung gehen und die Übertragung des Super Bowls 2022 übernehmen. Zuschauer können sich wie gewohnt auf das ran-NFL-Team freuen:

Die Sendezeiten des Super Bowls 2022 auf ProSieben im Überblick:

20:15 Uhr: Super Bowl Countdown auf ProSieben MAXX

Super Bowl Countdown auf ProSieben MAXX 22:45 Uhr: Super Bowl LVI Vorberichte auf ProSieben

Super Bowl LVI Vorberichte auf ProSieben 00:30 Uhr: Super Bowl LVI auf ProSieben

Super Bowl im Livestream sehen: Die Übertragung im Internet auf DAZN und ran.de

ProSieben wird den gesamten Super Bowl auch im Internet zeigen. Auf ran.de bietet der Sender einen kostenlosen Livestream an, für den man sich weder registrieren noch anmelden muss.

Alternativ könnt ihr auch den Live-Stream von DAZN wählen, welcher neben dem deutschen Kommentar auch die Option bietet, den Super Bowl 2022 im US-amerikanischen Originalton zu verfolgen. Der Streamingdienst geht normalerweise ca. eine Stunde vor Kickoff auf Sendung, also ab ca. 23:40 Uhr.

Diese Teams stehen im Super Bowl 2022

Cincinnati Bengals: Alle Infos zum Super-Bowl-Finalisten

Außenseiter Cincinnati bezwang die Kansas City Chiefs mit Quarterback Pat Mahomes und Tight End Travis Kelce im Conference-Championship-Game mit 27:24 nach Verlängerung und verhinderte die dritte Super-Bowl-Teilnahme des Favoriten in Serie.

LA Rams: Alle Infos zum Super-Bowl-Finalisten

Die Rams setzten sich im NFL-Halbfinale mit 20:17 gegen die San Francisco 49ers mit Quarterback Jimmy Garoppolo durch und bekommen wie im vergangenen Jahr die Tampa Bay Buccaneers die Chance auf die Meisterschaft im eigenen Stadion. Vor dem Sieg der Bucs um Quarterback Tom Brady hatte ein Team noch nie einen Super Bowl im eigenen Stadion gespielt.

Mehr mediale Präsenz als in der Woche des Super Bowls gibt es nicht. Und mittendrin sind jetzt auch die Städte München und Frankfurt. Denn die Mainmetropole und die bayerische Landeshauptstadt werden von 2022 an aller Voraussicht nach im Wechsel die NFL-Spiele ausrichten dürfen. Welche NFL-Teams in Frage kommen, in München und Frankfurt zu spielen, erfahrt ihr in diesem Artikel.

