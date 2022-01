Das größte Football-Ereignis des Jahres wirft schon jetzt seine Schatten voraus: Der Super Bowl 2022 ist das 56. NFL-Endspiel und gilt als größtes Einzelsport-Event der Welt.

Super Bowl LVI ist das große Ziel der acht Teams, die Conference Finals (Halbfinale) ziehen dann in den Super Bowl ein und liefern sich am Sonntag, den 13. Februar 2022, ein Duell um die begehrte Vince Lombardi Trophy. Derist das große Ziel der acht Teams, die an diesem Wochenende in der Divisional Round (Viertelfinale) um das Weiterkommen in die nächste Runde kämpfen werden. Die Sieger der(Halbfinale) ziehen dann in den Super Bowl ein und liefern sich am Sonntag, den, ein Duell um die begehrte Vince Lombardi Trophy.

Alle Infos zum Super Bowl 2022 im Überblick.

Super Bowl 2022 – Datum, deutsche Uhrzeit und Kickoff: Das NFL-Finale im Überblick

Der Super Bowl findet in den USA wie gewohnt an einen Sonntag statt. Für das Finale der NFL ist somit in diesem Jahr der 13. Februar angesetzt. Kickoff ist in Amerika um 15:30 Uhr Ortszeit (Pacific Standard Time), an der Ostküste der USA ist es zum Kickoff 18:30 Uhr.

In Deutschland müssen sich die Football-Fans auf eine lange Nacht einstellen. Aufgrund der Zeitverschiebung ist der Super-Bowl-Kickoff erst um 0:30 Uhr deutscher Zeit in der Nacht von Sonntag, 13. Februar, auf Montag, 14. Februar zu sehen.

Super Bowl LVI – Spielort, Stadion und Zuschauer: Wo findet der Super Bowl 2022 statt?

Der Super Bowl 2022 wird im SoFi Stadium in Inglewood, Kalifornien, ausgetragen. Die neue Heimstätte der Los Angeles Rams und Los Angeles Chargers war eigentlich bereits im letzten Jahr als Austragungsort des NFL-Finals geplant. Aufgrund der verzögerten Bauarbeiten allerdings, wurde der Super Bowl 2021 dann im Raymond James Stadium (Tampa, Florida) ausgetragen.

Im SoFi Stadium finden bei regulären NFL-Spielen 70.270 Zuschauer einen Platz. Beim Super Bowl 2022 wird allerdings an die Maximalkapazität gegangen, sodass 100.240 Zuschauer das diesjährigige Endspiel um die Vince Lombardi Trophy live vor Ort verfolgen können.

NFL Playoffs Corona: Test nur noch bei Symptomen

Die amerikanische Football-Liga NFL hat vor Beginn der nächsten Playoff-Runde ihre Testregeln auf das Coronavirus geändert. Demnach werden nur noch Spieler mit Symptomen - egal ob geimpft oder ungeimpft - getestet. Das gab die NFL am Freitag (Ortszeit) bekannt. Ungeimpfte Spieler hatten sich bislang täglich einem Test unterziehen lassen müssen.

Die Liga erklärte ihr Vorgehen mit Wissen über die Omikron-Variante. Demnach sei im vergangenen Monat die Zahl von positiven Fällen zurückgegangen. Von den ungeimpften Spielern der noch acht in den Playoffs verbliebenen Teams haben sich laut NFL etwa ein Dutzend noch nicht mit dem Coronavirus infiziert.

Super Bowl 2022 live im TV: ProSieben überträgt im Free-TV

In Deutschland wird das NFL-Finale live bei ProSieben und ProSieben MAXX übertragen. Den Anfang macht der kleine Sender ProSieben MAXX am 13. Februar. Dann startet der Super Bowl Countdown ab 20:15 Uhr mit Roman Motzkus, Volker Schenk oder auch Carsten Spengemann.

22:45 Uhr geht dann ProSieben auf Sendung und übernimmt die Übertragung des Super Bowls 2022. Mit dabei ist wie jedes Jahr das ran NFL-Team um „Coach“ Patrick Esume, 00:30 Uhr werden sie dann auch pünktlich zum Kickoff das Spiel kommentieren. Gegengeht dann ProSieben auf Sendung und übernimmt die. Mit dabei ist wie jedes Jahr das ran NFL-Team um „Coach“ Patrick Esume, Moderator Jan Stecker Experte Björn Werner sowie „Netman“ Icke Dommisch . Abwerden sie dann auch pünktlich zumdas Spiel kommentieren.

Die Sendezeiten des Super Bowls 2022 auf ProSieben im Überblick:

20:15 Uhr: Super Bowl Countdown auf ProSieben MAXX

Super Bowl Countdown auf ProSieben MAXX 22:45 Uhr: Super Bowl LVI Vorberichte auf ProSieben

Super Bowl LVI Vorberichte auf ProSieben 00:30 Uhr: Super Bowl LVI auf ProSieben

Super Bowl LVI im Livestream sehen: Die Übertragung im Internet auf DAZN und ran.de

ProSieben wird den gesamten Super Bowl auch im Internet zeigen. Auf ran.de bietet der Sender einen kostenlosen Livestream an, für den man sich weder registrieren noch anmelden muss.

Alternativ könnt ihr auch den Live-Stream von DAZN wählen, welcher neben dem deutschen Kommentar auch die Option bietet, den Super Bowl 2022 im US-amerikanischen Originalton zu verfolgen. Der Streamingdienst geht normalerweise ca. eine Stunde vor Kickoff auf Sendung, also ab ca. 23:40 Uhr.

Playoffs 2022: Diese Teams haben noch die Chance auf den Super Bowl 2022

Divisional-Round dem großen Ziel Super Bowl ein Stückchen näher zu kommen. Diese Teams sind noch dabei und haben eine Chance auf den Super Bowl LVI: Am kommenden S amstag, Sonntag und Montag treten insgesamt acht Mannschaften in den NFL-Playoffs an, um mit einem Sieg in derdem großen Ziel Super Bowl ein Stückchen näher zu kommen. Diese Teams sind noch dabei und haben eine Chance auf den Super Bowl LVI:

Cincinnati Bengals

Tennessee Titans

San Francisco 49ers

Green Bay Packers

Los Angeles Rams

Tampa Bay Buccaneers

Buffalo Bills

Kansas City Chiefs

Super Bowl Einschalquoten: So viele Zuschauer wollen das Mega-Event sehen

Die Einschaltquoten für den Super Bowl stellen Jahr für Jahr alles in den Schatten: In den USA lockt das Event bis zu 115 Millionen Menschen vor die TV-Bildschirme. In Deutschland sahen beim Super Bowl 2021 durchschnittlich 2,11 Millionen Zuschauer (USA: 92 Millionen) zu. Damit wurde der bisherige Rekord aus dem Jahr 2020 (1,9 Millionen Zuschauer) übertroffen.