Football-Fans haben lange darauf gewartet und bald ist es endlich soweit: Das 56. Endspiel der NFL Saison 2021/22 steht an. Mit dem Super Bowl LVI findet am Sonntag, den 13.02.2022, das größte Einzelsport-Event der Welt statt.

Hier ringen die Los Angeles Rams gegen die Cincinnati Bengals am 13. Februar um die begehrte Vince Lombardi Trophy.

Uhrzeit und Kickoff: Wann findet der Super Bowl 2022 statt?

Wann findet der Super Bowl 2022 statt? Live-Übertragung: Wer zeigt den das NFL-Finale im TV und Stream?

Alle Infos zum Super Bowl 2022.

Super Bowl LVI – Uhrzeit in Deutschland und Kickoff: Wann findet das NFL-Finale statt?

Wie gewohnt findet das Highlight der Football-Saison an einem Sonntag statt. Für den Super Bowl 2022 ist demnach der 13. Februar angesetzt. In Amerika kommt es um 15:30 Uhr Ortszeit (Pacific Standard Time) zum Kickoff – an der Ostküste der USA um 18:30 Uhr.

Die deutschen Football-Fans müssen sich aufgrund der Zeitverschiebung allerdings auf eine lange Nacht einstellen: Nach deutscher Uhrzeit startet der Super Bowl erst um 00:30 Uhr in der Nacht von Sonntag, 13. Februar, auf Montag, 14. Februar.

Wo findet der Super Bowl 2022 statt? Zuschauer, Spielort, Stadion

Austragungsort des diesjährigen Super Bowls ist das SoFi Stadium in Inglewood, Kalifornien.

Im SoFi Stadium finden bei regulären NFL-Spielen 70.270 Zuschauer einen Platz. Beim Super Bowl 2022 wird allerdings an die Maximalkapazität gegangen, sodass 100.240 Zuschauer das diesjährigige Endspiel um die Vince Lombardi Trophy live vor Ort verfolgen können.

Super Bowl 2022 Übertragung: NFL-Finale live im TV auf ProSieben

Das NFL-Finale wird in Deutschland live bei ProSieben und ProSieben MAXX zu sehen sein. Los geht`s auf ProSieben XX am 13. Februar. Dort startet der Super Bowl Countdown um 20:15 Uhr mit Roman Motzkus, Volker Schenk oder auch Carsten Spengemann.

Gegen 22:45 Uhr wird dann ProSieben auf Sendung gehen und die Übertragung des Super Bowls 2022 übernehmen. Zuschauer können sich wie gewohnt auf das ran-NFL-Team freuen:

Die Sendezeiten des Super Bowls 2022 auf ProSieben im Überblick:

20:15 Uhr: Super Bowl Countdown auf ProSieben MAXX

Super Bowl Countdown auf ProSieben MAXX 22:45 Uhr: Super Bowl LVI Vorberichte auf ProSieben

Super Bowl LVI Vorberichte auf ProSieben 00:30 Uhr: Super Bowl LVI auf ProSieben

Super Bowl im Livestream sehen: Die Übertragung im Internet auf DAZN und ran.de

ProSieben wird den gesamten Super Bowl auch im Internet zeigen. Auf ran.de bietet der Sender einen kostenlosen Livestream an, für den man sich weder registrieren noch anmelden muss.

Alternativ könnt ihr auch den Live-Stream von DAZN wählen, welcher neben dem deutschen Kommentar auch die Option bietet, den Super Bowl 2022 im US-amerikanischen Originalton zu verfolgen. Der Streamingdienst geht normalerweise ca. eine Stunde vor Kickoff auf Sendung, also ab ca. 23:40 Uhr.

Diese Teams stehen im Super Bowl 2022

Cincinnati Bengals: Alle Infos zum Super-Bowl-Finalisten

Außenseiter Cincinnati bezwang die Kansas City Chiefs mit Quarterback Pat Mahomes und Tight End Travis Kelce im Conference-Championship-Game mit 27:24 nach Verlängerung und verhinderte die dritte Super-Bowl-Teilnahme des Favoriten in Serie.

LA Rams: Alle Infos zum Super-Bowl-Finalisten

Die Rams setzten sich im NFL-Halbfinale mit 20:17 gegen die San Francisco 49ers mit Quarterback Jimmy Garoppolo durch und bekommen wie im vergangenen Jahr die Tampa Bay Buccaneers die Chance auf die Meisterschaft im eigenen Stadion. Vor dem Sieg der Bucs um Quarterback Tom Brady hatte ein Team noch nie einen Super Bowl im eigenen Stadion gespielt.

Super Bowl LVI: Alle Infos zum NFL-Finale 2022

In den nachfolgenden Artikeln bekommt ihr alle wichtigen Infos zum diesjährigen Super Bowl:

Eine Woche vor dem Super Bowl findet der Pro Bowl 2022 statt. Alle Infos hier: