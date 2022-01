In der Nacht vom 13. auf den 14. Februar 2022 findet der Super Bowl 2022 statt

statt Offiziell heißt das Endspiel der NFL Super Bowl LVI , weil es die 56. Auflage ist

, weil es die 56. Auflage ist Alle Infos zu Übertragung in TV und Livestream, Kickoff, Halbzeitshow und Co. beim größten Eintages-Sport-Ereignis der Welt

Am 13. Februar 2022 findet mit dem Super Bowl 2022 das 56. NFL-Endspiel und zugleich größte Einzelsport-Event der Welt statt. Für Football-Fans ist es das Highlight einer jeden Football-Saison.

Super Bowl LVI, wie die Veranstaltung offiziell heißt, ist das große Ziel der noch in den Playoffs verbliebenen vier Teams, die am vergangenen Wochenende die Conference Finals (Halbfinale) um den Einzug ins NFL-Finale. Beim Super Bowl liefern sich die Finalisten dann am 13. Februar ein Duell um die begehrte Vince Lombardi Trophy. Derwie die Veranstaltung offiziell heißt, ist das große Ziel der noch in den Playoffs verbliebenen vier Teams, die am vergangenen Wochenende die Divisional Round (Viertelfinale) überstanden hatten. Nun kämpfen sie in den(Halbfinale) um den Einzug ins. Beim Super Bowl liefern sich die Finalisten dann amein Duell um die begehrte Vince Lombardi Trophy.

Termin : Wann findet der Super Bowl nach deutscher Uhrzeit statt und wann ist Kickoff ?

: Wann findet der Super Bowl nach statt und wann ist ? Übertragung : Wer zeigt den Super Bowl LVI live im TV und Stream ?

: Wer zeigt den Super Bowl LVI ? Teams: Welche NFL-Teams haben noch Chancen in den Super Bowl einzuziehen?

Alle Infos zum Super Bowl 2022 im Überblick.



Können Jimmy Garoppolo (rechts) und die San Francisco 49ers wieder in den Super Bowl einziehen, wo sie vor zwei Jahren den Kansas City Chiefs unterlagen?

© Foto: DPA



Super Bowl 2022 – deutsche Uhrzeit, Datum und Kickoff: Die Termine des NFL-Finals im Überblick

Der Super Bowl findet in den USA wie gewohnt an einen Sonntag statt. Für das Finale der NFL ist somit in diesem Jahr der 13. Februar angesetzt. Kickoff ist in Amerika um 15:30 Uhr Ortszeit (Pacific Standard Time), an der Ostküste der USA ist es zum Kickoff 18:30 Uhr.

In Deutschland müssen sich die Football-Fans auf eine lange Nacht einstellen. Aufgrund der Zeitverschiebung ist der Super-Bowl-Kickoff erst um 0:30 Uhr deutscher Zeit in der Nacht von Sonntag, 13. Februar, auf Montag, 14. Februar zu sehen.

Road to Super Bowl: Diese Teams spielen in den Conference Finals 2022

Nur noch vier Mannschaften sind in den NFL Playoffs. Hier die Übersicht über die noch verbliebenen Teams vor den Conference Finals 2022:

In zwei Duellen treten die Teams in den Conference Finals an. Wann finden die Spiele statt?

Conference Final der AFC am Sonntag, 30. Januar 2022

Cincinnati Bengals at Kansas City Chiefs (21.00 Uhr MEZ)

Conference Final der NFC am Montag, 31. Januar 2022

San Francisco 49ers at Los Angeles Rams (00.30 Uhr MEZ)

Super Bowl LVI – Zuschauer, Spielort, Stadion: Wo findet der Super Bowl 2022 statt?

Der Super Bowl 2022 wird im SoFi Stadium in Inglewood, Kalifornien, ausgetragen. Die neue Heimstätte der Los Angeles Rams und Los Angeles Chargers war eigentlich bereits im letzten Jahr als Austragungsort des NFL-Finals geplant. Aufgrund der verzögerten Bauarbeiten allerdings, wurde der Super Bowl 2021 dann im Raymond James Stadium (Tampa, Florida) ausgetragen.

Im SoFi Stadium finden bei regulären NFL-Spielen 70.270 Zuschauer einen Platz. Beim Super Bowl 2022 wird allerdings an die Maximalkapazität gegangen, sodass 100.240 Zuschauer das diesjährigige Endspiel um die Vince Lombardi Trophy live vor Ort verfolgen können.

Super Bowl 2022 live im TV: ProSieben überträgt im Free-TV

In Deutschland wird das NFL-Finale live bei ProSieben und ProSieben MAXX übertragen. Den Anfang macht der kleine Sender ProSieben MAXX am 13. Februar. Dann startet der Super Bowl Countdown ab 20:15 Uhr mit Roman Motzkus, Volker Schenk oder auch Carsten Spengemann.

22:45 Uhr geht dann ProSieben auf Sendung und übernimmt die Übertragung des Super Bowls 2022. Mit dabei ist wie jedes Jahr das ran NFL-Team um „Coach“ Moderator Jan Stecker, 00:30 Uhr werden sie dann auch pünktlich zum Kickoff das Spiel kommentieren. Gegengeht dann ProSieben auf Sendung und übernimmt die. Mit dabei ist wie jedes Jahr das ran NFL-Team um „Coach“ Patrick Esume Experte Björn Werner sowie „Netman“ Icke Dommisch . Abwerden sie dann auch pünktlich zumdas Spiel kommentieren.

Die Sendezeiten des Super Bowls 2022 auf ProSieben im Überblick:

20:15 Uhr: Super Bowl Countdown auf ProSieben MAXX

Super Bowl Countdown auf ProSieben MAXX 22:45 Uhr: Super Bowl LVI Vorberichte auf ProSieben

Super Bowl LVI Vorberichte auf ProSieben 00:30 Uhr: Super Bowl LVI auf ProSieben

Super Bowl LVI im Livestream sehen: Die Übertragung im Internet auf DAZN und ran.de

ProSieben wird den gesamten Super Bowl auch im Internet zeigen. Auf ran.de bietet der Sender einen kostenlosen Livestream an, für den man sich weder registrieren noch anmelden muss.

Alternativ könnt ihr auch den Live-Stream von DAZN wählen, welcher neben dem deutschen Kommentar auch die Option bietet, den Super Bowl 2022 im US-amerikanischen Originalton zu verfolgen. Der Streamingdienst geht normalerweise ca. eine Stunde vor Kickoff auf Sendung, also ab ca. 23:40 Uhr.

Super Bowl 2022 Halbzeitshow: Wer singt in der Halftime Show?

Der Super Bowl ist in den USA ein Mega-Event, bei dem es nicht nur sportlich zugeht. Viele schauen den Super Bowl auch gerne wegen des Rahmenprogramms an und wollen wissen: Wer singt vor dem Auftakt die Nationalhymne? Was erwartet uns bei der Halbzeitshow? Die Antworten auf diese Fragen haben wir in folgenden Artikeln aufbereitet:

DAZN-Abo wird teurer: Streamingdienst erhöht die Preise erneut

DAZN zeigt mittlerweile mehr als 8000 Live-Übertragungen im Jahr. Vor allem bei Fußballfans ist der Streamingdienst hoch im Kurs. Dort laufen Bundesliga, Champions League und Spiele aus dem Ausland. Aber auch Darts und US-Sport werden übertragen. Nun sollen die Preise für ein Abonnement aber erheblich steigen. DAZN verkündet eine heftige Preiserhöhung.

Super Bowl TV-Quoten: So viele Zuschauer wollen das Mega-Event sehen

Die Einschaltquoten für den Super Bowl stellen Jahr für Jahr alles in den Schatten: In den USA lockt das Event bis zu 115 Millionen Menschen vor die TV-Bildschirme. In Deutschland sahen beim Super Bowl 2021 durchschnittlich 2,11 Millionen Zuschauer (USA: 92 Millionen) zu. Damit wurde der bisherige Rekord aus dem Jahr 2020 (1,9 Millionen Zuschauer) übertroffen.