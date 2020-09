„GZSZ“-Figuren geht weiter. Die neue Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ ist für die Fans nicht mehr wegzudenken und sie können sich jetzt auf das erste Spin-off der Serie freuen. Die Geschichte um eine der beliebtesten-Figuren geht weiter. Die neue Serie „Sunny – Wer bist du wirklich?“ startet bald auf TVNow. Sunny Richter vonist für die Fans nicht mehr wegzudenken und sie können sich jetzt auf das erste Spin-off der Serie freuen.

Start, Besetzung, Handlung, Trailer und Stream - in diesem Artikel erfahrt ihr alles, was ihr zur neuen Sendung wissen müsst.

Start von „Sunny – Wer bist du wirklich?“ auf TVNow und RTL

Zum Start von „Sunny – Wer bist Du wirklich?“ zeigt TVNow am Donnerstag, den 1. Oktober 2020, gleich drei Folgen.

RTL strahlt am selben Tag um 20:15 Uhr einmalig die ersten beiden Episoden des Spin-offs als Free-TV-Premiere aus und zeigt im Anschluss daran auch die Dokumentation „Die Pahde-Zwillinge – So sind wir wirklich.“

„Sunny“ auf TVNow: Worum geht es in der Serie?

Die neue TVNow-Serie „Sunny – Wer bist Du wirklich?“ verfolgt die Geschichte von Sunny, die für eine Fotografie-Masterclass vorübergehend von Berlin nach München zieht. Ihre Rückkehr in die Münchner VIP-Welt wird für sie zu einem rauschhaften Trip. Auf einer Party kommt es zu einem tragischen Todesfall. Sunny wacht am nächsten Morgen mit einem Filmriss auf - und auf einmal dreht sich alles nur noch um die Frage: Was ist in jener Nacht geschehen?

„Sunny – Wer bist du wirklich? Trailer

Worauf sich die Fans einstellen müssen, zeigt der erste Trailer:

Youtube Trailer zu „Sunny - Wer bist du wirklich?“

Der Cast von „Sunny“: Das ist die Besetzung

Valentina Pahde als Sunny

Wilson Gonzalez Ochsenknecht als Ove

Gerrit Klein als Lennard

Ben Andrews Rumler als Karl

Linda Rohrer als Ruby

Sarah Buchholzer als Kim

Meryl Marty als Frieda

Brix Schaumburg als Nik

Felix Lampert als Brian

TV Now-Sendetermine und Stream von „Sunny“

Sendetermine von „Sunny – Wer bist du wirklich?" auf TVNow im Überblick:

01.10.2020 - Folgen 1-3

02.10.2020 - Folge 4

05.10.2020 - Folge 5

06.10.2020 - Folge 6

07.10.2020 - Folge 7

08.10.2020 - Folge 8

12.10.2020 - Folge 9

13.10.2020 - Folge 10

14.10.2020 - Folge 11

15.10.2020 - Folge 12

19.10.2020 - Folge 13

20.10.2020 - Folge 14

21.10.2020 - Folge 15

22.10.2020 - Folge 16

26.10.2020 - Folge 17

27.10.2020 - Folge 18

28.10.2020 - Folge 19