Auf Netflix startet die Geschichte rund um die drei besten Freundinnen Maddie, Helen und Dana Sue in Staffel 3. Der Streamingdienst hat eine Fortsetzung für „Süße Magnolien“ angekündigt. Wie geht das Leben der drei Frauen aus der Südstaatenstadt weiter?

Hier erfahrt ihr die wichtigsten Infos rund um Start-Uhrzeit, Handlung, Trailer, Darsteller und Co. von „Süße Magnolien“ Staffel 3.

Wann startet „Süße Magnolien“ Staffel 3 auf Netflix?

Über ein Jahr nach dem Release der zweiten Staffel steht nun endlich fest, wann „Süße Magnolien“ Staffel 3 erscheinen wird. Netflix hat als Startdatum Donnerstag, 20.07.2023, angekündigt.

Wie gewohnt stehen die neuen Folgen ab 9 Uhr am Erscheinungstag zur Verfügung.

Wie viele Folgen umfasst die neue Staffel?

Die bisherigen Staffeln von „Süße Magnolien“ umfassen jeweils zehn Folgen, die je 45 Minuten dauern. Somit können auch für die Fortsetzung zehn neue Episoden mit einer ähnlichen Länge erwartet werden.

Worum geht es in Staffel 3 von „Süße Magnolien“?

Im Zentrum von „Süße Magnolien“ stehen die drei besten Freundinnen Maddie, Helen und Dana Sue, die in der kleinen Südstaatenstadt Serenity in South Carolina aufwuchsen. Dort kennt jeder jeden und jeder steckt seine Nase in die Angelegenheiten der anderen. Da ist Drama natürlich vorprogrammiert…

Achtung: Spoiler zum Ende von Staffel 2!

Maddie versucht Cal nach der Schlägerei bei SULLIVAN’S zu helfen und mit ihren eigenen Gefühlen klarzukommen. Helen steht vor schwierigen Entscheidungen über die Männer in ihrem Leben. Dana Sue sucht nach einer Möglichkeit, Frances Wingates Geld zum Wohl der Gemeinde einzusetzen, ohne ihrer Familie zu schaden. Somit stehen bei allen drei Freundinnen eine Menge Probleme an. Doch als dann auch noch ans Licht kommt, wer die Reifen zerstochen hat, sind alle in Serenity schockiert. Außerdem bekommen es alle Generationen mit romantischen Überraschungen zu tun. Doch all diesen Herausforderungen begegnen die Frauen im Laufe der Staffel wie immer mit Herz, Humor, ihrer Verbundenheit – und natürlich: der einen oder anderen Margarita!

Freundinnen seit Kindheitstagen: Maddie (JoAnna Garcia Swisher), Dana Sue (Brooke Elliott) und Helen (Heather Headley) sind immer füreinander da.

© Foto: Courtesy Of Netflix

Gibt es einen Trailer zur Fortsetzung?

Netflix hat noch keinen Trailer für Staffel 3 von „Süße Magnolien“ veröffentlicht. Somit gibt es bisher keinen ersten Einblick in die neuen Folgen.

Das ist die Besetzung von „Süße Magnolien“ Staffel 3

Die Besetzung von „Süße Magnolien“ ist seit der ersten Staffel gleichgeblieben. Auch für Staffel 3 kehren die bereits bekannten Schauspieler in ihre Rollen zurück. Welche Darsteller zum Cast gehören, seht ihr in der Besetzungsliste:

Darsteller – Rolle