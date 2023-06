Die Boss Open 2023 finden vom 10. bis zum 18. Juni 2023 in Stuttgart statt. Dieses ATP-Turnier nutzen die meisten Teilnehmer zur Vorbereitung auf das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon. Alexander Zverev musste seine Teilnahme aufgrund einer Oberschenkelverletzung absagen, Top-Ten-Spieler Taylor Fritz führt das Spielerfeld bei dem Turnier am Stuttgarter Weißenhof an.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um das ATP-Turnier in Stuttgart und die Übertragung im TV und Stream.

Tennis in Stuttgart 2023: Der Zeitplan des Turniers

Das ATP-Turnier in Stuttgart begann am Samstag, den 10. Juni 2023, mit der Qualifikationsrunde. Am 12. Juni 2023 stehen die ersten Sechzehntelfinale auf dem Programm, das große Finale steigt am Sonntag, den 18. Juni 2023.

Der Zeitplan des Tennis-Turniers im Überblick:

ATP-Turnier in Stuttgart Qualifikationsrunde

10. und 11. Juni: Herren

ATP-Turnier in Stuttgart, Runde der letzten 32

13. und 13. Juni: Herren-Sechzehntelfinale

ATP-Turnier in Stuttgart, Achtelfinale

14. Juni: Herren-Achtelfinale

ATP-Turnier in Stuttgart, Viertelfinale

15. Juni: Herren-Viertelfinale

ATP-Turnier in Stuttgart, Halbfinale

17. Juni: Herren-Halbfinale

ATP-Turnier in Stuttgart, Finale

18. Juni: Herren-Finale

Alexander Zverev musste seine Teilnahme aufgrund einer Verletzung am Oberschenkel absagen.

© Foto: Christophe Ena/dpa

Boss Open 2023: Übertragung im Free-TV und Livestream?

Hier gibt es keine erfreulichen Nachrichten für alle Tennis-Fans. Das Rasenplatz-Turnier in Stuttgart wird nicht im Free-TV übertragen. Wer die Spiele live im TV und Stream verfolgen will, benötigt ein kostenpflichtiges Sky-Abonnement.

ATP-Turnier Stuttgart 2023: Deutscher Spielplan am 13.06.2023

Nach der Absage der deutschen Nummer eins Alexander Zverev, gehen noch drei deutsche Tennisspieler bei den Boss Open 2023 an den Start. Mit dabei sind Oscar Otte, Daniel Altmaier und Jan-Lennard Struff.

Alle Matches mit deutscher Beteiligung im Überblick:

Herren, Sechzehntelfinale am 13.06.2023

Gregoire Barrere - Oscar Otte (Uhrzeit noch offen)

Christopher O’Connell - Daniel Altmaier (Uhrzeit noch offen)

Zhang Zhizhen - Jan-Lennard Struff (Uhrzeit noch offen)

Preisgeld im Einzel beim ATP-Turnier in Stuttgart 2023

Wer das Turnier gewinnt, darf sich natürlich über ein schönes Preisgeld freuen. Insgesamt wird bei diesem Turnier ein Preisgeld von 718.410 Euro ausgeschüttet. Doch auch diejenigen Spieler, die etwas früher ausscheiden, dürfen noch lukrative Summen mit nach Hause nehmen:

1. Runde: 7.705 Euro

2. Runde: 12.610 Euro

Viertelfinale: 21.715 Euro

Halbfinale: 37.475

Finalist: 63.740 Euro

Sieger: 109.270 Euro

Die Sieger in Stuttgart seit 2015