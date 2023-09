Eleni (Dorothée Neff) hat sich entschieden: Sie will wieder mit ihrem Ex Leander (Marcel Zuschlag) zusammen sein. Der Leittragende ist ihr aktueller Freund Julian (Tim Borys). Er ahnt noch nicht, dass sich seine Partnerin von ihm trennen will. Er ahnt noch nicht, dass sich seine Partnerin von ihm trennen will.

Todesfall: Julian trauert um seine Tante

Als Julian von seiner Dienstfahrt zurückkehrt, will Eleni endlich alle Karten auf den Tisch legen. Doch ihr Vorhaben scheitert. Julian bekommt eine Hiobsbotschaft: Seine Tante ist gestorben. Ein herber Schicksalsschlag für den „Fürstenhof“-Chauffeur.

Offizielles Liebes-Comeback? Eleni und Leander müssen sich noch gedulden

Kann es Eleni übers Herz bringen, Julian jetzt im Stich zu lassen? Nein! Sie spielt ihm weiterhin die heile Welt vor und wartet den passenden Moment ab. In einer ARD-Mitteilung heißt es: „Eleni steht Julian in der Trauer um seine Tante bei, so gut sie kann, und fühlt sich dabei wie eine Verräterin.“ Ihr und Leander wird klar, dass sie noch ein bisschen warten müssen, bevor sie endlich zusammen sein können. Kleiner Spoiler: Es wird nicht die einzige Hürde sein, die Eleni und Leander auf ihrem Weg ins Liebesglück meistern müssen. Die kommenden Wochen versprechen viel Spannung!