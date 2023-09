Gefühlschaos am Fürstenhof! Seit einiger Zeit leben Leander (Marcel Zuschlag) und Eleni (Dorothée Neff) getrennt voneinander. Dabei galten sie einst als DAS Traumpaar in der ARD-Telenovela.

Eleni hat einen neuen Freund

Nach der schmerzhaften Trennung von Leander hat Eleni längst einen neuen Partner gefunden: Julian (Tim Borys) hat es ihr mächtig angetan. Sie liebt den Fürstenhof-Chauffeur und scheint, endlich den passenden Partner an ihrer Seite gefunden zu haben. Doch es kommen Zweifel auf: Hat Eleni noch Gefühle für ihren Ex Leander?

Markus ist schwer krank! Eleni macht sich große Sorgen

Eleni sorgt sich um ihren Ziehvater Markus Schwarzbach (Timo Ben Schöfer). Seit Wochen hat er mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Eleni spricht mit Leander, der als Arzt in Bichlheim tätig ist. Eine erste Untersuchung von Markus hat es bereits gegeben – allerdings ohne Befund. Nachdem er erneut an starken Kopfschmerzen leidet, lässt sich Schwarzbach auf eine erneute Untersuchung ein. Hierbei macht Leander eine schlimme Entdeckung: „Das MRT zeigt einen Schatten." Ein Liebes-Comeback könnte sich anbahnen..

Wegen Markus: Leander und Eleni kommen sich wieder näher

Markus muss sofort operiert werden. Die gute Nachricht vorweg: Die OP glückt! Eleni ist erleichtert, dass ihr Ziehvater den riskanten Eingriff überstanden hat. Aus Dank fällt sie Leander in die Arme und plötzlich liegt ein Kuss in der Luft, teilt die ARD mit. Offenbar sind noch die Gefühle füreinander da! Bahnt sich hier etwa das große Liebes-Comeback an? Die Folge wird am 8. September ab 15:10 Uhr im Ersten ausgestrahlt.