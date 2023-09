Eleni (Dorothée Neff) hat turbulente Tage hinter sich. Ihr Ziehvater Markus (Timo Ben Schöfer) ist schwer erkrankt. hat turbulente Tage hinter sich. Ihr Ziehvater Markus (Timo Ben Schöfer) ist schwer erkrankt. Welche Schockdiagnose er erhalten hat, erfahrt ihr hier.

Eleni und Leander lieben sich noch

Elenis Angst, Markus zu verlieren, ist groß. Zuletzt sind die beiden im Streit auseinander gegangen. Doch das Schicksal meint es gut mit ihr: Markus hat die Hirn-OP gut überstanden. Ausgerechnet ihr Ex Leander (Marcel Zuschlag) überbringt ihr diese großartige Nachricht. Mit Tränen in den Augen fällt sie dem Arzt in die Arme. Kurz darauf schauen sich beide die in Augen. Ein Kuss liegt in der Luft.

Spoiler: Eleni muss Julian abservieren

Eleni und Leander kommen sich näher. Es sind noch Gefühle im Spiel. Das Problem: Sie ist noch mit Julian (Tim Borys) zusammen. Irgendwie muss Eleni ihm schonend beibringen, dass sie mit Leander zusammen sein will. Wie wird er damit umgehen, dass ihn seine Freundin für ihren Ex abservieren will? Eines vorweg: Die Ereignisse überschlagen sich. Eleni steht bald vor der wohl wichtigsten Entscheidung ihres Lebens.