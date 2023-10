Eleni (Dorothée Neff) und Julian (Tim Borys) werden zum ersten Mal Eltern. Die Vorfreude auf das künftige Familienglück ist ungebrochen. Doch plötzlich überschlagen sich die Ereignisse.

Eleni bricht zusammen

Die schwangere Eleni klagt über starke Bauchschmerzen. Sie ahnt zunächst nichts Böses und beruhigt Julian: „Du musst mich nicht in Watte packen.“ Jedoch verschlechtert sich ihr Zustand am nächsten Morgen. Sie hat hohes Fieber. Als Eleni aus dem Bett aufsteht, fällt sie plötzlich in Ohnmacht. Julian findet sie bewusstlos im Schlafzimmer!

Eileiterschwangerschaft! Eleni verliert ihr Baby

Der Fürstenhof-Chauffeur handelt sofort und fährt seine schwangere Freundin in die nächste Klinik. Doch dort gibt es schlechte Nachrichten für den werdenden Vater. Eleni hatte eine Eileiterschwangerschaft. Sie muss sofort operiert werden, heißt es in einer ARD-Mitteilung. Eleni und das Baby schweben in Lebensgefahr! „Nach der Operation kann Leander Julian nur zum Teil Entwarnung geben: Eleni hat den Eingriff gut überstanden. Das Baby aber hat sie verloren“, kündigt die ARD an. Ein Schock für Julian, für den eine Welt zusammenbricht! Die Folge wird am 10. Oktober ab 15:10 Uhr im Ersten ausgestrahlt.