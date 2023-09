Eleni (Dorothée Neff) liebt ihren Ex Leander (Marcel Zuschlag) immer noch. Sie hat sich deshalb entschieden, Sie hat sich deshalb entschieden, ihren aktuellen Freund Julian (Tim Borys) abzuservieren.

Todesfall erschüttert Julian

Doch das gestaltet sich schwieriger als gedacht. Als Eleni sich von Julian trennen will, bekommt er eine Hiobsbotschaft: Seine Tante Christine ist überraschend gestorben. Sie hatte einen Herzinfarkt. Für Julian ist es ein herber Schicksalsschlag.

Eleni kann Julian nicht zur Beerdigung begleiten

Eleni will ihm nicht von der Seite weichen – auch nicht am Tag der Beerdigung. Allerdings muss sie kurzfristig für ihren Vater Christoph Saalfeld (Dieter Bach) bei einem wichtigen Termin im „Fürstenhof“ einspringen. Eleni bleibt in Bichlheim und lässt Julian alleine fahren.

Eleni küsst Leander! Plötzlich klingelt ihr Handy

Durch Zufall trifft Eleni wenig später auf Leander. Es knistert! Beide kommen sich näher und küssen sich. Der Moment scheint perfekt zu sein. Endlich können die beiden ihren Gefühlen freien Lauf lassen. Doch plötzlich klingelt Elenis Handy. „Es ist Julian“, sagt sie völlig überrascht. Ahnt er, was seine Freundin gerade hinter seinem Rücken treibt? Kann Eleni ihr Geheimnis für sich behalten? Die neueste Folge von „Sturm der Liebe“ wird am 19. September ab 15:10 Uhr in der ARD ausgestrahlt.