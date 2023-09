Alexandra (Daniela Kiefer) möchte an ihrer Freundschaft mit Nicole (Dionne Wudu) arbeiten. Letztere war jahrelang ihre Angestellte. Mittlerweile steht Nicole mit ihrem „Café Liebling“ auf eigenen Beinen.

Alexandra hat Nicoles Café unter Wasser gesetzt

Doch Nicoles Weg in die Selbstständigkeit verlief alles andere als reibungslos: Ein Wasserschaden zerstörte vor einiger Zeit ihr Café. Was Nicole nicht damals nicht ahnte: Alexandra ließ den Wasserhahn absichtlich laufen. Dieses Detail hat sie ihr verschwiegen – bis jetzt!

Nicole schmeißt Alexandra raus

Während eines Dinners verplappert sich Alexandra. Sie hat gibt zu, dass sie den Wasserschaden verursacht hat. „Ich habe gehofft, wenn du mit dem Café scheiterst, dann kommst du zurück zu mir an den ,Fürstenhof’“, beichtet sie ihrer ehemaligen Angestellten. „Vielleicht kannst du mir irgendwann verzeihen“, hofft Alexandra. Fehlanzeige! Nicole ist zutiefst erschüttert: „Ich glaube, wir sollten uns besser aus dem Weg gehen.“ Sie erteilt Alexandra Hausverbot im Café.

Alexandra schmiedet einen Racheplan

Die skrupellose Alexandra fühlt sich in ihrem Stolz gekränkt. Sie will Nicole eins auswischen. Der „Fürstenhof“ lässt sich Backwaren vom „Café Liebling“ liefern. Doch damit ist jetzt Schluss. „Sie wollten mehr Distanz. Mit der Kündigung des Liefervertrages sind unsere Verbindungen gekappt. Wenn Sie mich als Feindin statt als Freundin haben wollen, dann können Sie das gerne haben“, betont Alexandra.

Robert schaltet sich ein: Verliert Alexandra ihren Job?

Doch ihr perfider Racheplan geht nach hinten los. Hotelanteilseigner und Nicoles Freund, Robert Saalfeld (Lorenzo Patané), bekommt davon Wind. Er ist schließlich für die Küche im „Fürstenhof“ verantwortlich. Robert ist sauer: „Alexandra muss auch lernen, dass sie hier nicht alles entscheiden kann – und vor allem nicht in der Küche!“ Es droht Zoff im „Fürstenhof“. Der mächtige Robert will Alexandra als Geschäftsführerin absägen. Kommt er damit durch? Die Folgen werden vom 19. bis zum 21. September ab 15:10 Uhr in der ARD ausgestrahlt.