Die Serie Haus des Geldes geht weiter. Millionen Fans weltweit haben seit dem Cliffhanger der dritten Staffel auf die neuen Folgen gewartet. Und mancher hat dank den Ausgangsbeschränkungen und dem Kontaktverbot Zeit gleich die ganze Staffel zu suchten. Streaming-Dienste wie Netflix haben in Zeiten von Corona auf jeden Fall Hochkonjunktur. hier erfahrt ihr alles, rund um den Serienstart.

Erfolgreiche Serie Haus des Geldes geht weiter

Seit 2017 hat die preisgekrönte Serie Haus des Geldes viele Zuschauer gewinnen können. Im Original heißt die Serie „La casa de papel“ und ist eine spanische Produktion. Laut Netflix ist es die international meistgesehene Serie, die nicht-englischsprachig ist. Der Plot ist ziemlich simpel: Ein Verbrechergenie, der Professor, manipuliert für seinen Plan die Polizei, wobei sich acht Diebe mit Geiseln in der spanischen Banknotendruckerei einschließen.

Wann startet Staffel 4 Haus des Geldes?

Die neue Staffel ist ab Freitag 03. April ab 9:00 Uhr auf Netflix zu sehen. Weitere Infos findet ihr auf Twitter.

Haus des Geldes Staffel 4

Achtung Spoiler: Nach dem Überfall auf die spanische Banknotendruckerei in Staffel eins und zwei, ging es in Staffel drei mit einem Überfall auf die spanische Zentralbank weiter. Wobei eine Diebin angeschossen wird und die Polizei versucht mit Panzerwagen in die Bank vorzudringen. Der Professor ruft zum Schluss zum Krieg auf. Die Bande setzt sich mit Waffengewalt zur Wehr und bricht so die eigene Regel, kein Blut zu vergießen. In der neuen Staffel wird es also nahtlos weitergehen. Man wird sehen, ob der Truppe die Flucht gelingt.

Außerdem hat die Schauspielerin Itziar Ituño verraten, dass ein Feind im Inneren der Bank gegen die Truppe arbeitet. Wer das ist und ob diese Person den Plan des Professors durchkreuzen kann, werden wir ab Freitag erfahren können.

Ist Nairobi tot?

In der dritten Staffel wurde Nairobi von einem Scharfschützen getroffen. Ihr Schicksal blieb ungewiss. Im Trailer taucht Nairobi auf, jedoch wird sich erst in der neuen Staffel herausstellen, ob sie überlebt oder nicht.

Der Trailer der neuen Staffel Haus des Geldes

Youtube

Die neuen Folgen Haus des Geldes

Haus des Geldes, Staffel 4, Episode 1: Game Over - Game Over

Haus des Geldes, Staffel 4, Episode 2: La Boda de Berlín - Berlins Hochzeit

Haus des Geldes, Staffel 4, Episode 3: Lección de Anatomía - Lektion in Anatomie

Haus des Geldes, Staffel 4, Episode 4: Suspiros de España - Spaniens Seufzer

Haus des Geldes, Staffel 4, Episode 5: 5 Minutos Antes - 5 Minuten vorher

Haus des Geldes, Staffel 4, Episode 6: Ko Técnico - Technisches K.O. (?)

(?) Haus des Geldes, Staffel 4, Episode 7: Tumbar la Carpa - Das Zelt abreiße

Haus des Geldes, Staffel 4, Episode 8: Plan París - Plan Paris

Mit den neuen Folgen könnt ihr schon mal rätseln, was passieren wird und euch schon mal auf den Start am Freitag freuen!

Haus des Geldes Staffel 5

Eine fünfte Staffel der Serie ist bereits beschlossen. Die Veröffentlichung war für dieses Jahr geplant, aber da aktuell immer mehr Produktionen aufgrund der Corona-Pandemie stoppen mussten, ist anzunehmen, dass auch die Produktion und der Start der fünften Staffel sich verzögern.