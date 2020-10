Joko Winterscheidt und ProSieben sind quasi unzertrennlich. Kein Wunder also, dass der Moderator im kommenden Jahr eine weitere Show bekommt. „Stiehl mir nicht die Show“, wie der Arbeitstitel der neuen Quiz-Show lautet, soll laut Sender außergewöhnlich werden.

„Stiehl mir nicht die Show“ Start - Wann geht es los?

Noch hat ProSieben kein konkretes Startdatum genannt. Fest steht allerdings, dass die Show im Frühjahr 2021 erstmals zur Primetime ausgestrahlt werden soll. Sobald es Sendetermine gibt, erfahrt ihr sie hier.

Das Konzept der neuen ProSieben-Show

In „Stiehl mir nicht die Show“ fordern pro Ausgabe drei Prominente und ein Wildcard-Zuschauer den Gastgeber Joko Winterscheidt heraus. In mehreren Quiz-Runden treten sie gegeneinander an. Es geht dabei nicht um Geld, teure Sachpreise oder 15 Minuten Sendezeit. Der Gewinner darf stattdessen die nächste Ausgabe der Show als Moderator übernehmen und die Sendung nach seinem Willen umgestalten. Joko muss dann als Kandidat darum kämpfen, seine eigene Show zurückzugewinnen.

„Stiehl mir nicht die Show“ Tickets

Die Show wird zunächst an fünf Terminen in Berlin aufgezeichnet.

Samstag, 14.11.2020

Dienstag, 17.11.2020

Donnerstag, 19.11.2020

Freitag, 20.11.2020

Samstag, 21.11.2020

Joko Winterscheidt über „Stiehl mir nicht die Show“

„Eventuell ist das wirklich die dümmste Show-Idee, die ich jemals hatte, denn vielleicht moderiere ich meine eigene Sendung nur ein einziges Mal? Aber na ja, darum kümmere ich mich, wenn es so weit ist“, so Winterscheid.

ProSieben-Chef Daniel Rosemann freut sich schon jetzt darauf zu sehen, ob jemand dem Moderator buchstäblich die Show stehlen kann. „Als uns Joko seine neue Show-Idee vorgestellt hat, in der er seinen eigenen Job aufs Spiel setzt, klang das erst mal sehr riskant - und etwas verrückt. Also perfekt für ProSieben.“