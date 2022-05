„Stern TV“ ist eine feste Größe im Programm von RTL. Vor kurzem ging der Sender mit einer Neuerung in Form einer zusätzlichen Sonntagsausgabe an den Start. Am 19.5.22, moderiert Steffen Hallaschka eine weitere Show außerhalb der gewohnten Sendezeit. Statt wie sonst am späten Mittwochabend läuft die Sendung mit einem „Spezial“ am Donnerstag. „Stern TV“ startet nach dem kürzlich gezeigten „Live-Experiment – Wie entscheidet Deutschland?“ heute Abend „Das Gehaltsexperiment: Was verdienst Du - was bleibt übrig?“

Worum geht es in der Sendung am 19. Mai 2022 genau?

Wer sind die Gäste heute ?

? Gibt es eine Umfrage?

Alle Infos zum „Stern TV Spezial“ mit dem Titel „Das Gehaltsexperiment: Was verdienst Du - was bleibt übrig?“ gibt es hier in der Übersicht.

„Stern TV Spezial“ heute: „Das Gehaltsexperiment“ am 19.05.22

Über das Thema Gehalt oder zumindest darüber, wie viel man selbst verdient, wird in Deutschland eher selten offen gesprochen. Doch es ist vor allem in Zeiten hoher Inflation besonders relevant. „Stern TV“ widmet ihm daher ein „Spezial“. In „Das Gehaltsexperiment“ am 19. Mai 2022 lautet die Frage „Was verdienst du - und was bleibt übrig?“. Im Mittelpunkt steht auch heute wieder die Stimme des Fernsehpublikums: Welches Gehalt wäre fair?

„Stern TV Spezial“ am 19.05.22: Wer sind die Gäste heute?

Moderator Steffen Hallaschka begrüßt im Studio von „Stern TV“ regelmäßig Gäste, die mit ihm über eine persönliche Geschichte sprechen, Experten für bestimmte Themen sind oder aktuelle Schlagzeilen kommentieren. Wie RTL bekanntgibt, werden im Spezial Experten auftreten, die schildern, in welchen Bereichen der Preisanstieg besonders zuschlägt und wie damit umzugehen ist. Zudem reden Köche, Kellner und Influencer offen darüber, was sie tatsächlich verdienen.

„Das Gehaltsexperiment“ bei „Stern TV“: Umfrage und Abstimmung

„Stern TV“ sind wieder die Zuschauerinnen und Zuschauer gefragt. Das Format möchte der Frage nachgehen, wie gerecht das Gehalt ist, so dass jeder abstimmen kann und entscheiden, in welchen Berufen es mehr Geld geben sollte und in welchen weniger. Darüber bestimmen kann man online mittels des Gewinner und wer der Verlierer ist. Auch in dieser Ausgabe vonsind wieder die Zuschauerinnen und Zuschauer gefragt. Das Format möchte dernachgehen, wie gerecht das Gehalt ist, so dass jeder abstimmen kann und entscheiden, in welchen Berufen es mehrgeben sollte und in welchen weniger. Darüber bestimmen kann manmittels des Gehaltsreglers auf der „Stern TV“-Seite . Wie vorab angekündigt wird, soll die im Spezial am 19.5.22 dann auflösen, wer beim Thema Gehalt derund wer derist.

„Stern TV“: Sendetermine, Sendezeit, Stream auf RTL+

Ein ungewohnter Sendeplatz für eine „Stern TV“-Sendung: Am Donnerstag, 19.05.22, läuft das Format ab 20.45 Uhr auf RTL mit einem „Spezial“. Zu sehen ist dabei keine reguläre Show, sondern „Das Gehaltsexperiment: Was verdienst Du - was bleibt übrig?“.

Hier die Sendetermine und die Sendezeit der kommenden „Stern TV“-Ausgaben auf RTL im Überblick:

„Stern TV Spezial - Das Gehaltsexperiment“ Teil 1: Donnerstag, 19.05.2022, um 20.45 Uhr

„Stern TV Spezial - Das Gehaltsexperiment“ Teil 2: Donnerstag, 19.05.2022, um 23 Uhr

„Stern TV am Sonntag“: Sonntag, 22.05.2022, um 23 Uhr

„Stern TV“: Mittwoch, 25.05.2022, um 22.35 Uhr

Sendung verpasst? Wer die vorherige Folge „Stern TV“ verpasst, kann sie im Stream auf RTL+ sehen.

