„Stern TV am Sonntag“ gibt Raum für spannende Diskussionen und bewegende Themen der Woche. Auf RTL erwarten die Zuschauer kontroverse Debatten und emotionale Gespräche, bei denen ihre Meinung im Vordergrund steht. In der nächsten Ausgabe am 8. Mai 2022 gibt es zudem ein Wiedersehen mit dem altbekannten Format der „heiße Stuhl“.

Worum geht es heute in der Sendung?

in der Sendung? Wer sind die Gäste ?

? Wer moderiert Stern TV am Sonntag?

Thema, „heißer Stuhl“, Sendetermine, und Zuschauer-Meinung – hier findet ihr alle Informationen rund um die RTL-Sendung im Überblick.

„Stern TV am Sonntag“ heute: Das sind die Themen am 08.05.2022

Am Sonntagabend werden im neuen Format „Stern TV am Sonntag“ die aktuellen Themen der Woche diskutiert. Was hat die Menschen in den vergangenen Tagen bewegt? In der Ausgabe der Sendung am 8. Mai 2022 geht es unter anderem um diese Themen:

Der Ukraine-Krieg und die aktuelle Bedrohungslage

Pflegenotstand

„Stern TV am Sonntag“: Der heiße Stuhl heute

In vorherigen „Stern TV“ Sendungen hat der „heiße Stuhl“ schon so manches Mal für erhitzte Gemüter gesorgt. Anfang des Jahres verteidigte etwa Klimaschützer Tadzio Müller seine Idee der friedlichen Sabotage bei Klimaaktionen und sorgte für Streit. Als Anhänger der Querdenker-Bewegung saß auch schon Marcus Fuchs auf dem „heißen Stuhl“ und rief heftige Diskussionen und Reaktionen hervor.

Nun gibt es ein Wiedersehen mit dem altbekannten Format. Am 8. Mai 2022 nimmt Aktivist Jacob Heinze darauf Platz und sorgt mit seiner Forderung für Zündstoff: „Ich fordere ein gesetzlich verankertes Fleischverbot für alle“.

„Stern TV am Sonntag“ heute: Das sind die Gäste

„Stern TV am Sonntag“ bietet nicht nur bei den verschiedensten Themen Abwechslung, sondern auch was die Gäste betrifft. Neben den Studiogästen und deren Geschichten ist auch wöchentlich ein wechselndes, meinungsstarkes Promi-Panel vertreten.

Am 8. Mai 2022 geht Moderator Dieter Könnes der Frage nach, ob Putins Drohungen nur eine Masche sind- oder ob man wirklich Angst vor einem etwaigen Atomschlag haben sollte? Darüber spricht er mit Marina Henke (Direktorin des Zentrums für internationale Sicherheit der Hertie School Berlin) und Anke Neckar (Bloggerin und Zweifach-Mutter).

Leiter der Uniklinik Essen) Im Promi-Panel sind unter anderem Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht und Moderator Joachim Llambi zu Gast.

„Stern TV am Sonntag“: Sendetermine und Sendezeit

RTL gibt am spannenden Hintergründe, bewegenden Schicksale und spektakuläre Studioaktionen eine neue Sendezeit. Woche für Woche läuft am Sonntagabend das „Stern“-Format.

Die Sendetermine und die (voraussichtliche) Sendezeit im Überblick:

08.05.2022 um 22.30 Uhr

15.05.2022 um 22.30 Uhr

22.05.2022 um 23.00 Uhr

29.05.2022 um 23.30 Uhr

„Stern TV am Sonntag“: Stream auf RTL Plus

Wer die Ausstrahlung der aktuellen Ausgabe von „Stern TV am Sonntag“ im Fernsehen verpasst, hat Glück. Man kann die Folge im Nachhinein auf RTL Plus im Stream sehen.

„Stern TV am Sonntag“: Zuschauer-Umfrage

„Stern TV am Sonntag“ möchte nicht nur mehr Raum für spannende Diskussionen und bewegende Themen der Woche geben. Im Vordergrund steht vor allem auch die Meinung der Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie können mitmachen über Abstimmungen, Video-Statements und via Social Media.

„Stern TV am Sonntag“: Moderatoren

„Stern TV am Sonntag“ wird abwechselnd von zwei Moderatoren präsentiert. Dieter Könnes ist das neue Gesicht der Sendung, für Steffen Hallaschka, der weiter „Stern TV“ am Mittwoch und „Stern TV Spezials“ moderiert, kommt ein weiteres Format hinzu.