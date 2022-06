Krimi-Fans aufgepasst: Am Samstag, 18.06.2022, zeigt das Erste den Spielfilm „Steirerwut“. Darin versuchen der Chefermittler Sascha Bergmann und seine Kollegin Eva Merz das Dienstliche mit dem Romantischen zu verbinden, jedoch artet ein Routinefall im beschaulichen oststeirischen Hügelland völlig unerwartet in Arbeit aus: Was zunächst wie der Freitod eines Betrunkenen aussieht, entpuppt sich als schlecht getarnter Mord. Und dann bringt sich auch noch die Kollegin Sandra Mohr in Gefahr...

Ist der Film in der ARD-Mediathek verfügbar?

verfügbar? Worum geht es genau?

Welche Schauspieler sind im Cast?

Sendetermine, Stream, Handlung, Besetzung und Co. – alle Infos zum Film gibt es hier in der Übersicht.

„Steirerwut“: ARD-Sendetermine

Der ARD-Krimi „Steirerwut“ läuft am Samstag, 18.06.2022, zur Primetime. Der Film hat eine Länge von etwa 90 Minuten und wird im Anschluss wiederholt.

Die Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

Samstag, 18.06.2022 um 20:15 Uhr

Sonntag, 19.06.2022 um 01:15 Uhr

„Steirerwut“: ARD-Mediathek

Wer den Film im TV verpasst hat und ihn dennoch ansehen möchte, hat Glück: „Steirerwut“ ist nach der Ausstrahlung am Samstag, 18.06.2022, in der ARD-Mediathek zu finden. Dort könnt ihr den Film sieben Tage lang nach der Ausstrahlung als Wiederholung streamen.

„Steirerwut“: Handlung am 18.06.2022

Dem Grazer Chefermittler Sascha Bergmann ist es ganz recht, dass seine Partnerin Sandra Mohr Überstunden abbaut. Denn zu einem Routinefall im oststeirischen Hügelland nimmt er lieber die Kollegin Eva Merz von der Spurensicherung mit, um vor Ort ein Romantikwochenende mit ihr dranzuhängen. Der Tod des Bergbauern Johann Hödlgruber scheint ja auch ganz eindeutig ein Suizid im Vollrausch gewesen zu sein. Eva fallen bei genauem Hinsehen jedoch Indizien auf, die für einen Mord sprechen.

Wenig später stößt Bergmanns Partnerin Sandra Mohr zu ihnen, denn wie sich schnell herausstellt, ist die Zahl der Verdächtigen größer als die der Trauernden: ein Hotelbesitzer, dessen Golfplatzprojekt Hödlgruber blockierte; Bergbauern, mit denen er erbittert um ein paar Meter Ackerland stritt; seine Nachbarin, deren Alpakazucht er bekämpfte; sein hasserfüllter Bruder, den er bei der Erbschaft übervorteilt hatte, und sogar sein eigener Sohn, der nun auf ein stattliches Erbe hoffen kann. Motive gibt es also genug – aber um was ging es wirklich?

Dass die örtlichen Polizeikollegen Karl Fasching und Leo Leitner keine echte Hilfe sind, merkt das Grazer LKA-Duo schnell. Während Bergmann wie gewohnt mit angezogener Handbremse ermittelt, stürzt sich Sandra in den Fall – und bringt sich mit ihrem Übereifer in Gefahr.

Chefermittler Sascha Bergmann und seine Kollegin Eva Merz informieren sich bei den örtlichen Kollegen Karl Fasching und Leo Leitner.

© Foto: ARD Degeto/Allegro Film/Stefan Haring

„Steirerwut“: Darsteller am 18.06.2022

Neben Hary Prinz als Sascha Bergmann stehen noch viele weitere bekannte Gesichter für „Steirerwut“ vor der Kamera.

Die Besetzung des Spielfilms im Überblick:

Rolle – Darsteller

Sandra Mohr – Miriam Stein

Sascha Bergmann – Hary Prinz

Daniel Bergmann – Johannes Nussbaum

Eva Merz – Eva Herzig

Lotte – Brigitte Hobmeier

Peter Hödlgruber – Christoph Luser

Jenser – Peter Schneider

Leo Leitner – Peter Windhofer

Fasching – Norman Hacker

Ernst Hödlgruber – Branko Samarovski

Johann Hödlgruber – Helmut Berger

Michael Leitner – Robert Reinagl

Hermine Leitner – Beatrix Brunschko

Helga Leitner – Tina Haller

Martin Wallner – David Oberkogler

Wirtin – Monika Klengel

Niki Kern – Marlene Hauser

„Steirerwut“: Drehort

Viele Fans fragen sich, wo „Steirerwut“ gedreht wurde. Die Dreharbeiten des Krimis fanden vom 16. März bis zum 16. April 2019 statt. Gedreht wurde in der Steiermark, in Österreich. Drehorte waren unter anderem Graz, Bad Waltersdorf, Vasoldsberg, St. Marein bei Graz und Semriach.