Die Kommissare aus Graz müssen wieder ran. Im neuen Landkrimi „Steirertod“ am 13.11.2021 wird es gefährlich für Kommissarin Sandra Mohr. Und: Es ist ihr letzter Fall – wie steigt Schauspielerin Miriam Stein aus den Steirerkrimis aus?

Sascha Bergmann, gespielt von Hary Prinz, hat es in diesem Fall nicht nur mit einem potentiellen Serienmörder zu tun, sondern auch mit einer Begegnung aus der Vergangenheit.

Worum geht es im Film genau?

genau? Wann läuft die Wiederholung ? Und welche Schauspieler sind dabei?

? Und welche sind dabei? Alle Infos rund um Sendetermine, Mediathek, Besetzung und mehr findet ihr hier im Überblick.

„Steirertod“ heute: Handlung des ARD-Films

Treibt ein Serienmörder sein Unwesen in der Steiermark? Diese Frage stellt sich Kommissarin Sandra Mohr (Miriam Stein). Denn zwei Morde an Prostituierten geschahen auf eine ähnliche Weise. Ihr Vorgesetzter, Sascha Bergmann (Hary Prinz) lehnt die Serienmörder-These seiner Kollegin und gleichzeitig Lebensgefährtin seines Sohnes zunächst ab. Bergmann ist zu sehr mit seinem nächsten Karrieresprung beschäftigt, was aber dann nicht ganz so läuft, wie Bergmann es gern gehabt hätte. Er bekommt eine neue Chefin vor die Nase gesetzt: Nicole Sturm (Bettina Mittendorfer), Profilerin und Ex-Geliebte Bergmanns, die er einst mit einer anderen Kollegin betrogen hatte.

Die hochschwangere Sandra Mohr konzentriert sich weiter auf die Mordfälle und macht bei ihrem nächtlichen Nachhauseweg eine verdächtige Beobachtung einer Prostituierten (Lara Mandoki) und einem Freier (Wolfgang Rauh). Als Sandra in die Szene eingreift, eskaliert die Situation...

Sandra Mohr denkt an einen Serienkiller, Chefermittler Sascha Bergmann schließt das zunächst aus.

© Foto: ARD Degeto/Allegro Film/Stefan Haring

Landkrimi „Steirertod“: Das sind die Darsteller

Wer sind die Schauspieler in „Steirertod“? Wir haben euch die Darsteller im Cast aufgelistet.

Rolle – Schauspieler

Miriam Stein – Sandra Mohr

Hary Prinz – Sascha Bergmann

Eva Herzig – Eva Merz

Lara Mandoki – Bianca

Anna Unterberger – Anni Sulmtaler

Wolfgang Rauh – Harald Gratzl

Bettina Mittendorfer – Nicole Sturm

Johannes Nussbaum – Daniel Bergmann

Johannes Seilern – Vizeleutnant Gratzl

Franz Buchrieser - Oberst Kräuter

Ewa Placynska – Kitty

„Steirertod“: Sendetermine und Mediathek

Hier findet ihr die Sendetermine der Erstausstrahlung sowie alle Wiederholungen im Ersten auf einen Blick.

Samstag, 13.11.2021 um 20:15 Uhr im Ersten

Sonntag, 14.11.2021 um 03:20 Uhr im Ersten

Anschließend wird der Krimi auf der ARD-Mediathek zu sehen sein.

„Steirertod“: Der letzte Fall mit Miriam Stein

Der Fall „Steirertod“ wird der letzte Auftritt von Hauptdarstellerin Miriam Stein sein. Die Schauspielerin möchte sich in der Zukunft anderen Projekten widmen. Der Abschied scheint ihr dennoch schwer zu fallen: So sagte sie über ihren Ausstieg aus der „Steirerkrimi“-Reihe: „Das Schönste an meinem Beruf ist die Abwechslung, auf die habe ich wieder Lust gehabt. Wobei der Idealzustand wäre: neue Rollen mit diesem Team.“

Anna Unterberger, die als Kommissarin Anni Sulmtaler das erste Mal in „Steirertod“ dabei ist, rückt nach. Neu dabei ist auch Bettina Mittendorfer als Profilerin Nicole Sturm.

Steirerkrimis von Claudia Rossbacher: Welche Fälle gab es vor „Steirertod“?

Der aktuelle Film „Steirertod“ ist der fünfte Teil der Steirerkrimis und somit die Fortsetzung folgender Fälle:

„ Steirerblut “ (2014)

“ (2014) „ Steirerkind “ (2018)

“ (2018) „ Steirerkreuz “ (2019)

“ (2019) „Steirerwut“ (2020).

Die Drehbücher basieren auf den Steirerkrimis von Claudia Rossbacher.