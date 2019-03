Der ZDF-Krimi „Ein starkes Team“ hat am Samstagabend die TV-Konkurrenz weit abgehängt. Im Schnitt 7,84 Millionen Zuschauer interessierten sich ab 20.15 Uhr für die neue Folge „Erntedank“, in der das Ermittler-Duo Wachow (Stefanie Stappenbeck) und Garber (Florian Martens) unter Kleingärtnern den Mord an einem pensionierten Kommissar der Berliner Kripo aufklären mussten. Der Marktanteil lag bei starken 23,5 Prozent - fast jeder vierte Zuschauer um diese Zeit.

Mit solchen Zahlen konnte Roland Kaiser nicht mithalten: Gastgeber Florian Silbereisen hatte dem Urgestein des deutschen Schlagers eine Musikshow im XL-Format gewidmet. Im Schnitt 4,30 Millionen wollten „Alle singen Kaiser - Das große Schlagerfest“ sehen, das um 20.15 Uhr begann. Der Marktanteil betrug 15,8 Prozent - keine Rekordwerte für den Samstagabend, allerdings dauerte die Show auch deutlich mehr als drei Stunden. Die „Tagesschau“ direkt davor interessierte allein im Ersten 6,34 Millionen Zuschauer (23,4 Prozent).

Die RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ mit Dieter Bohlen landete ab 20.15 Uhr mit 3,22 Millionen (11,1 Prozent) auf Platz drei. Bei ProSieben sahen 1,54 Millionen (7,6 Prozent) die vierstündige Spielshow „Schlag den Star“, bei Sat.1 im Schnitt 1,43 Millionen (4,8 Prozent) die Fantasykomödie „Nachts im Museum - Das geheimnisvolle Grabmal“.

Bei RTL II verfolgten 1,07 Millionen (3,6 Prozent) den Actionfilm „Ghost Rider - Spirit of Vengeance“, bei Kabel eins 0,97 Millionen (3,3 Prozent) die Krimiserie „Hawaii Five-0“. Vox zeigte statt des eigentlich geplanten Wildwestabenteuers „Winnetou - Der letzte Kampf“ die Komödie „Sex Tape“ mit Cameron Diaz. Dafür interessierten sich 0,66 Millionen (2,2 Prozent).

Alle singen Kaiser

Ein starkes Team: Erntedank