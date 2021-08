Am Sonntag, den 29.08.2021, findet das Topspiel zwischen St. Pauli und Jahn Regensburg statt. Der Tabellenführer aus Regensburg spielt eine überragende bisher. Vier Siege aus vier Spielen, Zwölf Tore, nur ein Gegentor. Auf „den Jahn“ wartet aber nun der nächste Brocken. Der FC St. Pauli hat auch einen guten Saisonstart erwischt. Zwar hat man das letzte Spiel mit 3:1 gegen starke Paderborner verloren, dennoch ist der fünfte Platz aus Hamburgersicht sehenswert. Im Millerntor-Stadion wird St. Pauli wohl jede mögliche Unterstützung der Fans benötigen, um gegen die Mannschaft der Stunde aus Regensburg etwas zählbares zu holen. Schafft es die Mannschaft aus dem Norden den SSV niederzuringen? Oder geht die Siegesserie des Tabellenführers weiter? Wir dürfen uns auf eine Top-Partie freuen.

Wo wird das Topspiel zwischen St. Pauli und Jahn Regensburg übertragen ?

und ? Gibt es einen kostenlosen Live-Stream ?

? Alle Infos zur Übertragung findet ihr hier.

FC St. Pauli gegen SSV Jahn Regensburg: Anstoß, Zuschauer, Spielort

Das Topspiel zwischen St. Pauli und Jahn Regenburg findet am Sonntag, den 29.08.2021, um 13:30 Uhr statt. Im Millerntor-Stadion werden circa 10.000 Zuschauer erwartet.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Übertragung im Free-TV und Live-Stream: Wo wird das Spiel der 2. Fußball-Bundesliga übertragen?

Das Spiel am Sonntag zwischen St. Pauli und Regensburg wird nicht im Free-TV übertragen. Auch einen kostenlosen Live-Stream wird es nicht geben. Die Rechte an der Übertragung hat sich der Pay-TV Sender Sky gesichert. Dort wird die Partie live und in voller Länge zu sehen sein. DAZN überträgt das Spiel nicht.

Alle Infos zu St. Pauli gegen SSV Jahn Regensburg am 29.08.2021 um 13:30 Uhr: