Am heutigen Freitag, den 8. September 2023 absolviert der SSV Ulm ein Testspiel gegen den FC Schalke 04. Der SSV Ulm ist stark in die Drittliga-Saison gestartet. Nach fünf Spieltagen stehen die „Spatzen“ auf dem fünften Tabellenplatz. Der FC Schalke 04 dagegen bleibt aktuell noch hinter den eigenen Erwartungen zurück. Das Team von Trainer Thomas Reis befindet sich in der 2. Bundesliga nur auf dem zwölften Platz.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um das Spiel SSV Ulm und FC Schalke 04 und die Übertragung im TV und Livestream.

SSV Ulm gegen Schalke 04 – Testspiel: Uhrzeit, Anpfiff und Übertragung

Das Testspiel zwischen dem SSV Ulm und Schalke 04 findet am Freitag, 8. September 2023, statt. Anpfiff im Donaustadion in Ulm ist um 18.30 Uhr.

Alle Informationen zum Spiel im Überblick:

Teams : SSV Ulm 1846 Fußball, FC Schalke 04

: SSV Ulm 1846 Fußball, FC Schalke 04 Wettbewerb : Testspiel

: Testspiel Datum und Uhrzeit : Freitag, 8. September 2023, 18:30 Uhr

: Freitag, 8. September 2023, 18:30 Uhr Spielort: Donaustadion, Ulm

Ulm gegen Schalke heute: Übertragung des Testspiels im TV und Livestream

Das Testspiel Ulm gegen FC Schalke 04 wird leider nicht wie gewohnt im Livestream via YouTube übertragen. Auch auf Pay-TV-Sendern wie Sky oder Magenta TV wird die Partie nicht gezeigt. Im Vorfeld dieser Partie waren viele Anhänger der Vereine davon verärgert. Immerhin gibt es eine gute Nachricht: Tickets für die Partie im Online-Shop des SSV Ulm sind noch Tickets verfügbar.

Alle Infos zur Übertragung im Überblick:

Free-TV : -

: - Pay - TV : -

- : - Livestream: -

Schalke 04: Torhüter-Streit scheinbar beendet

Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 hat den Torhüter-Streit für beendet erklärt. Nach Auskunft des Clubs vom Dienstag gab es inzwischen ein Gespräch zwischen Trainer Thomas Reis und Ralf Fährmann, der seinen Stammplatz zum Saisonstart verloren hatte. Die Irritationen seien beseitigt worden und Fährmann ab sofort wieder Teil des Kaders, bestätigte ein Sprecher auf Nachfrage. Reis hatte den 34-Jährigen für das Spiel in Wiesbaden (1:1) aus dem Kader gestrichen, weil dessen Berater Stefan Backs den Chefcoach wegen des Torwart-Tausches zu Marius Müller (30) öffentlich hart attackiert hatte.