Am Sonntag, den 15. Oktober 2023, empfängt der SSV Ulm 1846 Fußball in der 3. Liga Dynamo Dresden. Es ist das Topspiel am 11. Spieltag. Tabellenführer Dresden trifft auf den Verfolger aus Ulm. Die Ulmer spielen als Aufsteiger bisher eine hervorragende Saison, zuletzt gab es für das Team von Thomas Wörle zwei Siege in Folge. Vor heimischem Publikum sind die Spatzen noch ungeschlagen, im Donaustadion holte der SSV Ulm 13 von 15 möglichen Punkten. Diese Serie soll auch gegen Dresden fortgesetzt werden. Bitter ist, dass SSV-Kapitän Johannes Reichert diese Partie aufgrund einer Gelbsperre verpassen wird. Die Dresdener spielten am vergangenen Spieltag unentschieden im Topspiel gegen den TSV 1860 München. Gegen Ulm möchte die Mannschaft von Markus Anfang den dritten Auswärtssieg der Saison feiern. Das Donaustadion wird zum zweiten Mal in Folge ausverkauft sein. 17.000 Zuschauer werden diese Partie live vor Ort verfolgen.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um das Spiel SSV Ulm 1846 Fußball gegen Dynamo Dresden und die Übertragung im TV und Stream.

SSV Ulm 1846 Fußball vs. Dynamo Dresden – 3. Liga: Uhrzeit, Anpfiff, Übertragung

Am Sonntag, den 15.10.2023, trifft der SSV Ulm 1846 auf Dynamo Dresden. Anpfiff der Partie ist um 13:30 Uhr im Donaustadion in Ulm. Alle Fans, die nicht im Stadion dabei sein können, haben die Möglichkeit, das Spiel zu Hause per Live-Übertragung zu verfolgen. Die Informationen zum Spiel im Überblick:

Teams : SSV Ulm 1846 Fußball, Dynamo Dresden

Wettbewerb : 11. Spieltag, 3. Liga

Datum und Anpfiff : Sonntag, 15.10.2023, 13:30 Uhr

Spielort: Donaustadion, Ulm

Dynamo Dresden möchte mit einem Sieg im Spitzenspiel den SSV Ulm auf Abstand halten.

SSV Ulm gegen Dynamo Dresden im TV sehen

Das Spiel zwischen dem SSV Ulm 1846 Fußball und Dynamo Dresden wird nicht live im Free-TV übertragen. Die Plattform Magenta Sport hat die exklusiven Rechte für die Übertragung der 3. Liga und zeigt das Spiel des SSV Ulm gegen Dynamo Dresden. Dort können die Fans das Spiel live und in voller Länge verfolgen. Die Übertragung startet ab 13:15 Uhr. Die Plattform ist kostenpflichtig.

Läuft Ulm gegen Dynamo Dresden kostenlos im Stream?

Für die Partie zwischen dem SSV Ulm 1846 und Dynamo Dresden wird es keinen kostenlosen Livestream geben. Auf der Plattform Magenta Sport kann das Spiel der Spatzen gegen Dynamo allerdings im kostenpflichtigen Livestream verfolgt werden. Alle Informationen zur Übertragung im Überblick.

Free-TV : -

: - Pay-TV : MagentaSport

: MagentaSport Livestream: MagentaSport, OneFootball

3. Liga live: Kosten für Magenta Sport

Magenta Sport kann mit oder ohne bestehenden Telekom Vertrag gebucht werden. Die Kosten variieren hierbei. Telekom-Kunden haben die Wahl zwischen einem Jahresabo für 4,95 Euro monatlich oder einem flexiblen Monatsabo für 9,95 Euro pro Monat. Ohne Telekom-Vertrag kostet das Jahresabo 9,95 Euro pro Monat und das Monatsabo 16,95 Euro.