Am Sonntag, den 11. Juni 2023, empfängt die SpVgg Unterhaching im Rückspiel der Aufstiegsrunde für die 3. Liga Energie Cottbus. Das Hinspiel zwischen diesen beiden Teams endete mit einem Sieg für den heutigen Gastgeber aus Unterhaching. Mit 2:1 setzte sich der Meister der Regionalliga Bayern gegen Energie Cottbus durch. Dadurch hat das Team von Trainer Das Hinspiel zwischen diesen beiden Teams endete mit einem Sieg für den heutigen Gastgeber aus Unterhaching. Mit 2:1 setzte sich der Meister der Regionalliga Bayern gegen Energie Cottbus durch. Dadurch hat das Team von Trainer Sandro Wagner eine gute Ausgangslage für das Rückspiel.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um das Spiel SpVgg Unterhaching gegen Energie Cottbus und die Übertragung im Free-TV und kostenlosem Stream.

SpVgg Unterhaching gegen Energie Cottbus – Aufstiegsrunde 2023: Uhrzeit und Übertragung

Am Sonntag, den 11.06.2023, trifft die SpVgg Unterhaching auf Energie Cottbus. Anstoß der Partie ist um 13:00 Uhr im Sportpark Unterhaching in Unterhaching. Alle Fans, die kein Ticket mehr ergattern konnten, haben die Möglichkeit, die Partie zu Hause per Live-Übertragung zu verfolgen. Alle Informationen zum Spiel im Überblick:

Teams: SpVgg Unterhaching, Energie Cottbus

SpVgg Unterhaching, Energie Cottbus Wettbewerb: Relegation zur 3. Liga, Rückspiel

Relegation zur 3. Liga, Rückspiel Datum und Anpfiff: Sonntag, 11.06.2023, 13:00 Uhr

Sonntag, 11.06.2023, 13:00 Uhr Spielort: Sportpark Unterhaching, Unterhaching

Jonas Hildebrandt (Bild) schoß den zwischenzeitlichen Ausgleich für Energie Cottbus im Hinspiel gegen die SpVgg Unterhaching.

© Foto: Robert Michael/dpa

Aufstiegsrunde zur 3. Liga 2023: Wer überträgt Unterhaching gegen Cottbus live im Free-TV?

Erfreuliche Nachrichten für die Fußballfans: Das Rückspiel in der Relegation zwischen der SpVgg Unterhaching und Energie Cottbus wird live im Free-TV übertragen. Der Sender BR überträgt das Spiel in voller Länge im frei empfangbaren Fernsehen. Übertragungsbeginn ist mit dem Anstoß um 13:00 Uhr.

Auch die kostenpflichtige Plattform Magenta Sport überträgt das Relegationsspiel live. Übertagungsbeginn ist um 12:45 Uhr.

Gibt es einen kostenlosen Stream für Unterhaching vs. Cottbus?

Für das entscheidende Rückspiel in der Aufstiegsrunde zur 3. Liga zwischen der SpVgg Unterhaching und Energie Cottbus gibt es einen kostenlosen Livestream. Fans haben hier mehrere Möglichkeiten: Das Spiel wird im Stream beim BR übertragen. Auch bei rbb24 kann die entscheidende Partie live und in voller Länge im Livestream verfolgt werden.

Zusätzlich wird dieses Spiel auf der Plattform Magenta Sport im Stream übertragen. Diese ist allerdings kostenpflichtig. Alle Informationen zur Übertragung im Überblick:

Free-TV : BR

: BR Pay-TV : Magenta Sport

: Magenta Sport Livestream: br.de, rbb.de, Magenta Sport, Onefootball

Unterhaching gegen Energie Cottbus heute im Liveticker

Energie Cottbus setzt im Rückspiel in Unterhaching auf die Fans

Der FC Energie Cottbus setzt im Kampf um den Aufstieg in die 3. Liga auf die Unterstützung seiner lautstarken Fans. Das Rückspiel findet am Sonntag in Unterhaching statt. Auch dort werden zahlreiche Fans die Mannschaft aus Cottbus unterstützen. Neben dem offiziellen Kontingent von 2575 Auswärtstickets haben viele Energie-Fans Berichten zufolge ihre Karten direkt in Unterhaching erworben. Präsident Sebastian Lemke hofft jedenfalls auf "vielleicht sogar zwei Heimspiele, was für die Mannschaft fantastisch wäre."

Aufstiegsrunde zur 3. Liga live: Kosten für Magenta Sport

Magenta Sport kann mit oder ohne bestehenden Telekom Vertrag gebucht werden. Die Kosten variieren hierbei. Telekom-Kunden haben die Wahl zwischen einem Jahresabo für 4,95 Euro monatlich oder einem flexiblen Monatsabo für 9,95 Euro pro Monat. Ohne Telekom-Vertrag kostet das Jahresabo 9,95 Euro pro Monat und das Monatsabo 16,95 Euro.