Dasder EM 2021 steht bevor. Den Anfang macht am Freitag, dendie Partie. Die favorisierten Spanier dürften ihren Gegner angesichts der beeindruckenden Leistung im Achtelfinale gegen Weltmeister Frankreich nicht unterschätzen. In einem dramatischen Spiel, das die Schweiz mit 5:4 im Elfmeterschießen gewinnen konnte, gelang es dem Underdog nicht nur den erstmaligen Einzug in ein Viertelfinale zu feiern, sondern auch das Star-Ensemble umund Co. aus dem Turnier werfen. Diesen Schwung will die Schweiz nun mit ins Viertelfinale gegen Spanien nehmen. Granit Xhaka ist optimistisch. „Es gibt ein super Spiel gegen Spanien und dann ein Heimspiel für mich im Halbfinale in London“, sagte der Schweizer Arsenal-Profi.