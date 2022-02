Sonya Kraus ist eine deutsche Fernsehmoderatorin, Autorin und Schauspielerin, die 1988 durch ihre Tätigkeit beim „Glücksrad“ bekannt wurde. Seitdem hat sie zahlreiche Fernsehshows, wie zum Beispiel „talk talk talk“ und „Die Alm“ moderiert. Des Weiteren hat sie als Autorin bereits sechs Bücher veröffentlicht und mehrere Artikel als Kolumnistin verfasst. Im Februar 2022 zieht sie nun bei „Showtime of my Life“ blank, um auf die Krebsvorsorge aufmerksam zu machen.

Sonya Kraus Steckbrief: Alter, Größe, Instagram

Alle Fakten zu der Fernsehmoderatorin im Überblick:

Name: Sonya Kraus

Sonya Kraus Beruf: Fernsehmoderatorin, Autorin, Schauspielerin, ehemaliges Model

Fernsehmoderatorin, Autorin, Schauspielerin, ehemaliges Model Geburtstag: 22. Juni 1973

22. Juni 1973 Alter: 48 Jahre

48 Jahre Sternzeichen: Krebs

Krebs Größe: 1,77 m

1,77 m Geburtsort: Frankfurt am Main

Frankfurt am Main Beziehungsstatus: liiert

liiert Kinder: zwei Söhne

zwei Söhne Instagram: sonyakraus

Sonya Kraus nimmt an „Showtime of my Life“ 2022 teil

22.02.2022 ist Sonya Kraus zusammen mit sieben weiteren Frauen in der Vox-Show „Showtime of my Life – Stars gegen Krebs“ zu sehen. Ziel der Show ist es, auf die Krebsvorsorge aufmerksam zu machen. Vox begleitet die insgesamt Show-Performance. Die Botschaft der Stars: Wenn wir uns vor einem Millionenpublikum ausziehen, schafft ihr das erst recht vor eurem Arzt. Amist Sonya Kraus zusammen mit sieben weiteren Frauen in der Vox-Showzu sehen. Ziel der Show ist es, auf dieaufmerksam zu machen. Vox begleitet die insgesamt 16 Promis bei ihrer emotionalen Reise vom ersten Kennenlernen über ihre berührenden Geschichten und Erfahrungen mit Krebserkrankungen bis hin zur großen. Die Botschaft der Stars: Wenn wir uns vor einem Millionenpublikum ausziehen, schafft ihr das erst recht vor eurem Arzt.

Sonya Kraus hat Krebs

Kurz nach ihrer Anmeldung zur zweiten Staffel der Vox-Show „Showtime of my Life – Stars gegen Krebs“ erfuhr Sonya Kraus, dass sie an Brustkrebs erkrankt ist. Daraufhin entschied sie sich zur Bekämpfung für eine beidseitige Brustamputation mit anschließender Chemotherapie.

Umso mehr ergibt ihre Teilnahme an der Vox-Show nun für sie Sinn, wie sie RTL verrät: „Ich wollte unbedingt mitmachen, weil einfach in meiner Umgebung so viele meiner liebsten Mädels das Thema Brustkrebs erlebt, überlebt und eine, Miriam Pielhau, nicht überlebt haben.“ Ihr Appell lautet dementsprechend: „Ab zum Arzt! Dieses halbe Stündchen kann auch dein Leben retten. Und das gilt nicht nur für die Ladys, sondern auch für die Jungs da draußen.“

Sonya Kraus: Partner und Kinder

Im Jahr 1997 lernte Sonya Kraus den Frankfurter Geschäftsmann Samy kennen und lieben. Damals war sie 24 Jahre alt und noch nicht bekannt. Erst ein Jahr später wurde sie Buchstabenfee beim „Glücksrad“ und damit als TV-Star berühmt. Aus der Öffentlichkeit hält sie ihren Partner jedoch komplett heraus, sodass er nie auf Fotos zu sehen und bei Veranstaltungen oft nur Backstage dabei ist.

Das Paar hat außerdem zwei gemeinsame Söhne, die 2010 und 2012 geboren wurden.

Sonya Kraus Moderationen: „talk talk talk“ und Co.

Sonya Kraus wurde als Moderatorin der ProSieben-Show „talk talk talk“ in Deutschland berühmt. Diese moderierte sie regelmäßig von August 2000 bis April 2011. Und auch die Ableger der Sendung, „talk talk talk – Die Late Show“ und „talk talk talk – Fun“ wurden von ihr präsentiert.

Ab 2003 moderierte Sonya Kraus des Weiteren die Heimwerkersendung „Do It Yourself – S.O.S.“ auf ProSieben, sowie im Juli 2004 zusammen mit dem Moderator Elton die Sendung „Die Alm“ und im Januar/Februar 2005 „Die Burg“. Außerdem war die Moderatorin regelmäßig in „TV-total“-Sondersendungen wie etwa dem „TV total Turmspringen“ zu sehen.

Im Juli und August 2010 moderierte Sonya Kraus außerdem zusammen mit dem Moderator Jumbo Schreiner die Show „Crazy Competition“ auf ProSieben. Des Weiteren moderierte sie die 2009 produzierte und im Sommer 2010 ausgestrahlte Reality-TV-Show „Solitary“.

Sonya Kraus: Bücher

Neben ihrer Karriere als Schauspielerin ist Sonya Kraus auch als Autorin tätig. Ihre Bücher sollen den Lesern als Ratgeber dienen und beinhalten unterschiedliche Themen von der Kindererziehung über Beziehungen bis hin zu Kosmetik. Neben der Veröffentlichung von bisher sechs Büchern verfasste sie außerdem bereits mehrere Artikel als Kolumnistin für das feministische Magazin „Emma“.

Hier bekommt ihr einen Überblick der Bücher, die Sonya Kraus bisher veröffentlicht hat:

2007: „Baustelle Mann – Der ultimative Love-Guide“

2009: „Baustelle Body: Sonya’s Secrets“

2011: „Wenn das Leben dir eine Zitrone gibt, frag nach Salz und Tequila: Die Sonya-Strategie für Lebensglück, Erfolg und jede Menge Spaß“

2012: „Baustelle Baby – Ein Aufklärungsreport“

2014: „Törtchenzeit – All you need is sweet“

2018: „Baustelle Blödmann – Und heute bringe ich ihn um“

Was macht Sonya Kraus heute?

Zuletzt war es eher ruhig um Sonya Kraus, was Moderationen betrifft. Dies liegt daran, dass sie sich aktuell auf ihre Schauspielkarriere konzentriert. Seit 2020 spielt sie in der Joyn-Webserie „Das Internat“ an der Seite zahlreicher YouTube-, Instagram- und TikTok-Stars aus Deutschland die Hauptrolle der Internatsdirektorin Susanne Meyer-Stäblein.