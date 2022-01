Sonja Zietlow ist eine deutsche Fernsehmoderatorin. Bekannt ist sie vor allem als Gesicht der RTL-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Als Moderatorin des „Dschungelcamps“ hat sich Zietlow einen echten Namen gemacht, seit nunmehr 16 Jahren steht sie für die Reality-Show vor der Kamera.

Doch wer ist Sonja Zietlow eigentlich? Was ist über sie bekannt? Welchen Beruf hat sie vor der Moderation ausgeübt? Alter, Instagram, Partner und Co. – wir stellen euch die Moderatorin im Porträt vor.

Sonja Zietlow Steckbrief: Beruf, Alter, Instagram

Alle Fakten zu Sonja Zietlow auf einen Blick:

Name: Sonja Zietlow

Sonja Zietlow Beruf: Ex-Pilotin, TV-Moderatorin

Ex-Pilotin, TV-Moderatorin Geburtstag: 13.05.1968

13.05.1968 Sternzeichen: Stier

Stier Alter: 53

53 Geburtsort: Bonn, Nordrhein-Westfalen

Bonn, Nordrhein-Westfalen Größe: 177 cm

177 cm Familienstand: verheiratet seit 2003

verheiratet seit 2003 Ehemann: Jens Oliver Haas

Jens Oliver Haas Kinder: unbekannt

unbekannt Instagram: sonjazietlow_official

Sonja Zietlow: Pilotin wird Moderatorin

Nach ihrem Abitur jobbte Zietlow zunächst als Animateurin. Anschließend machte sie die Verkehrspilotenlizenz an der Verkehrsfliegerschule Bremen der Lufthansa. Von 1991 bis 1993 arbeitet sie als Erste Offizierin einer Boeing 737 Passagiermaschine.

Kurze Zeit später machte sie als Kandidatin der Sat.1-Show „Herz ist Trumpf“ ihre erste TV-Erfahrung. Danach hing sie ihre Karriere als Pilotin an den Nagel, um TV-Moderatorin zu werden. Ihren ersten Moderationsjob hatte sie bei der Kindersendung „Bim Bam Bino“, danach die Call-In-Sendung „Hugo“ und anschließend „hotzpotz“ bei RTL2. Danach bekam Zietlow bei Sat.1 ihre eigene Talkshow „Sonja“, die von 1997 bis 2001 das Nachmittagsprogramm des Senders bestimmte.

RTL und moderierte die Quiz-Show „Der Schwächste fliegt". Es folgten unter anderem noch Moderationen für die Sendungen „Fear Factor", „Teufels Küche" und „Die 10…". Durch die Reality-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" war sie ganz oben im Moderations-Olymp angekommen. Ab 2004 moderierte sie die erfolgreiche Sendung gemeinsam mit Dirk Bach, nach dessen Tod ist seit 2013 Daniel Hartwich an ihrer Seite.

Sonja Zietlow moderiert das „Dschungelcamp“ 2022

Sonja Zietlow ist vor allem mit der Moderation von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ erfolgreich geworden. Bis 2012 moderierte die das „Dschungelcamp“ an der Seit von Dirk Bach, nach seinem Tod ging es mit Daniel Hartwich weiter. In der Show sorgt Sonja vor allem mit ihren wild bedruckten Blusen und frechen Sprüchen für Aufsehen. Nachdem im Jahr 2021 eine Ersatzshow von „ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ in Deutschland aufgezeichnet wurde, geht es 2022 wieder in die echte Wildnis.

Sonja Zietlow: „The Masked Singer“ 2020

Im Jahr 2020 überraschte Sonja Zietlow ihre Fans mit einem ganz anderen TV-Projekt: In Staffel 2 der ProSieben-Show „The Masked Singer“ war unter dem tollpatschigen, quietschigen Hasen-Kostüm niemand Geringeres als Sonja Zietlow. Bis ins Finale hatte es die Moderatorin geschafft und ging letzten Endes als Vierte aus dem Wettbewerb hervor. Anschließend saß sie in der Herbststaffel des selben Jahres zusammen mit Bülent Ceylan im Rateteam von „The Masked Singer“.

Youtube Sonja Zietlow war der Hase bei „The Masked Singer“ 2020.

Sonja Zietlow: Engagement im Tierschutz

Sonja Zietlow macht sich für den Tierschutz stark. Die Moderatorin hat den Verein „Beschützerinstinkte“ mitgegründet und tritt auch als Schirmherrin des Fördervereins auf. Hunde in Not und deren Ausbildung zu Therapiezwecken liegen dem Verein besonders am Herzen.

Sonja Zietlow: „Mein Hund fürs Leben“

„Mein Hund fürs Leben“ ist eine besondere Art der Partner-Vermittlung: Hund sucht Mensch und Mensch sucht Hund. Sonja Zietlow brachte im fünfteiligen ZDF-Format im Jahr 2021 beide zusammen. „Seit nunmehr 28 Jahren begleiten mich Hunde durch mein Leben. Mensch und Hund – das ist eine besondere Verbindung, und ich glaube, dass ich ein ganz spezielles Händchen für die Vermittlung von Vierbeinern habe. Deswegen freue ich mich umso mehr, ein Teil dieses tollen Formates zu sein!“, sagt Sonja Zietlow. Ziel der Show ist es, dass Frauchen und Herrchen auf den wirklich passenden Hund kommen. Zunächst lernte Sonja Zietlow die Zukünftigen Hundehalter kennen und anschließend die Hunde im Tierheim und deren Geschichten, um gemeinsam mit ihrem Pfoten-Team die bestmögliche Entscheidung zu treffen.

Sonja Zietlow: Partner und Kinder

Ihr Privatleben hält die 53-Jährige aus den Medien raus. Auch auf ihrer Instagram-Seite teilt sie vor allem Bilder von ihrer Arbeit. Bekannt ist nur, dass Zietlow seit 2003 mit Jens Oliver Haas verheiratet ist. Auch er arbeitet bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Doch anders als seine Frau zieht er hinter den Kulissen die Strippen. Als erfahrener Gag-Schreiber stattet Jens Oliver Haas das Moderatoren-Duo mit ihren beliebten und lustigen Sprüchen aus. Ob das Paar Kinder hat, ist nicht bekannt.

Sonja Zietlow: Vermögen

Wie viel Geld verdient Sonja Zietlow? Pro Folge soll die Moderatorin bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ eine Gage von 40.000 Euro bekommen. Laut der Online-Ressource „vermoegenmagazin.de“ wird das Vermögen von Sonja Zietlow auf 6 Millionen Euro geschätzt.