In Bocholts berühmtesten Haus wird gekämpft und gezofft, was das Zeug hält. „Das Sommerhaus der Stars“ auf RTL ist in vollem Gange. Bereits zum achten Mal wagen Promipaare in der Reality-Show den Kampf um den Titel „DAS Promipaar des Jahres“ und das Preisgeld von 50.000 Euro.

Folge 4 am Dienstag, 10.10.2023, standen für die Inam Dienstag, 10.10.2023, standen für die Teilnehmer und Teilnehmerinnen wieder zwei Challenges an. Zwei Paare konnten sich durch den Sieg vor der anstehenden Nominierung schützen. Der Rest musste zittern. Wer hat die meisten Stimmen bekommen und wer kann aufatmen? Wir haben euch den Überblick zur aktuellen Folge.

„Sommerhaus der Stars“ 2023: Wer ist raus?

Acht Promipaare traten den Kampf im berühmt-berüchtigen „Sommerhaus“ an. Doch wer bei den anderen nicht gut ankommt und sich nicht durch Spiel-Siege schützen kann, muss das Haus verlassen.

Wer bisher ausgeschieden ist, seht ihr hier:

Folge 4: –

Folge 3: Claudia Obert und Max Suhr

Folge 2: –

Folge 1: –

Beim Spiel „Richtig Einlochen“ flogen bei fast allen die Fetzen. Nur zwei Paare brachten die Challenge zu Ende. Weil sie etwas schneller als ihre Konkurrenten waren, schützten sich Walentina und Can vor der nächsten Nominierung. Auch beim zweiten Spiel „Du blöder Mixer“ ging es hoch her. Hier setzten sich Riccarda und Maurice durch, weshalb auch sie nicht nominiert werden konnten. Blieben folglich fünf Paare zur Wahl.

Aleks und Vanessa erhielten mit drei Stimmen die meisten. Rausgeflogen sind sie aber nicht: Sie müssen sich in der kommenden Folge gegen Eric und Edith (zwei Stimmen) in einer Exit-Challenge beweisen, wenn sie weiter in der Show bleiben wollen. Denn der Verlierer muss gehen...

„Sommerhaus der Stars“ 2023: Wer ist noch dabei?

Die Paare im „Sommerhaus der Stars“ müssen sich als Team präsentieren und nicht nur in den Challenges performen, sondern sich auch im Zusammenleben mit ihren Mitstreitern beweisen. Nur wer das schafft, darf bis zum Schluss auf den Sieg hoffen.

Wer aktuell noch dabei ist, seht ihr hier:

Das sind die Teilnehmer vom „Sommerhaus der Stars“ 2023

Partyschlagersänger, Schauspielerin, Reality-Darsteller – der Cast der diesjährigen Staffel ist wieder bunt gemischt und verspricht definitiv Konfliktpotenzial. Wer die einzelnen Teilnehmer und Teilnehmerinnen sind, erfahrt ihr hier im Überblick: