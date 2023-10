In Bocholts berühmtesten Haus geht es aktuell wieder hoch her: „Das Sommerhaus der Stars“ läuft auf RTL. Bereits zum achten Mal wagen Promipaare in der Reality-Show den Kampf um den Titel „DAS Promipaar des Jahres“ und das Preisgeld von 50.000 Euro.

Folge 3 am Dienstag, 03.10.2023, warteten auf die Musste dieses Mal jemand gehen? Und wer ist nach der dritten Folge noch dabei? Wir haben euch den Kandidaten-Überblick zu Staffel 8. Inam Dienstag, 03.10.2023, warteten auf die Teilnehmer und Teilnehmerinnen wieder zahlreiche Herausforderungen. Diese brachten einige von ihnen nicht nur ordentlich ins Schwitzen, sondern sorgten auch wieder für reichlich Zoff unter den Paaren. Doch ein weiteres Paar konnte sich durch seinen Sieg in der Challenge vor der angestandenen Nominierung schützen.Und wer ist nach der dritten Folge noch dabei? Wir haben euch den Kandidaten-Überblick zu Staffel 8.

„Sommerhaus der Stars“ 2023: Wer ist raus?

Acht Promipaare treten den Kampf im berühmt-berüchtigen „Sommerhaus“ an. Doch wer bei den anderen nicht gut ankommt und sich nicht durch Spiel-Siege schützen kann, muss das Haus verlassen.

Wer bisher ausgeschieden ist, seht ihr hier:

Folge 3: Claudia Obert und Max Suhr

Folge 2: –

Folge 1: –

Nachdem in den ersten beiden Folgen niemand gehen musste, war es in Folge 3 nun so weit: Die erste Nominierung der aktuellen Staffel stand an. Sowohl Eric und Edith Stehfest als auch Walentina Doronina und ihr Verlobter Can Kaplan und Zico Banach und seine Freundin Pia Tillmann konnten sich durch ihre Siege in Challenges aus den ersten Folgen schützen. In der Challenge der dritten Folge konnten sich schließlich noch Justine Dippl und Arben Zekic saven, sodass die verbliebenen vier Paare bei der Nominierung zur Wahl standen. Diese hatte es dann in sich, denn Claudia Obert und ihr Partner Max Suhr und Aleks Petrovic und seine Freundin Vanessa Nwattu lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Schlussendlich mussten Claudia Obert und Max Suhr mit zwei Stimmen mehr ihre Koffer packen und das Sommerhaus verlassen.

„Sommerhaus der Stars“ 2023: Wer ist noch dabei?

Die Paare im „Sommerhaus der Stars“ müssen sich als Team präsentieren und nicht nur in den Challenges performen, sondern sich auch im Zusammenleben mit ihren Mitstreitern beweisen. Nur wer das schafft, darf bis zum Schluss auf den Sieg hoffen.

Wer aktuell noch dabei ist, seht ihr hier:

Das sind die Teilnehmer vom „Sommerhaus der Stars“ 2023

Partyschlagersänger, Schauspielerin, Reality-Darsteller – der Cast der diesjährigen Staffel ist wieder bunt gemischt und verspricht definitiv Konfliktpotenzial. Wer die einzelnen Teilnehmer und Teilnehmerinnen sind, erfahrt ihr hier im Überblick: