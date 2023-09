Im beschaulichen Bocholt geht es wieder hoch her: „Das Sommerhaus der Stars“ läuft aktuell auf RTL. Bereits zum achten Mal wagen die unterschiedlichsten Promipaare in der Reality-Show den Kampf um den Titel „DAS Promipaar des Jahres“ und das Preisgeld von 50.000 Euro.

Folge 2 am Dienstag, 26.06.2023, warteten auf die Musste dieses Mal jemand gehen? Und wer ist nach der zweiten Folge noch dabei? Wir haben euch den Kandidaten-Überblick zu Staffel 8. Inam Dienstag, 26.06.2023, warteten auf die Teilnehmer und Teilnehmerinnen zwei Challenges. Eine davon löste bei einem Kandidaten enorme Furz-Panik aus, die andere sorgte wieder mal für reichlich Zoff unter den Paaren. Doch zwei von ihnen konnten sich durch ihre Siege vor der Nominierung schützen.Und wer ist nach der zweiten Folge noch dabei? Wir haben euch den Kandidaten-Überblick zu Staffel 8.

„Sommerhaus der Stars“ 2023: Wer ist raus?

Acht Promipaare treten den Kampf im berühmt-berüchtigen „Sommerhaus“ an. Doch wer bei den anderen nicht gut ankommt und sich nicht durch Spiel-Siege schützen kann, muss das Haus verlassen.

Wer bisher ausgeschieden ist, seht ihr hier:

Folge 2: –

Folge 1: –

In der zweiten Folge musste immer noch kein Paar die Show verlassen. Durch ihre Siege in den Challenges konnten sich Eric und Edith Stehfest sowie Walentina Doronina und Can Kaplan vor dem Rauswurf schützen. Da Zico Banach und Pia Tillmann noch aus der ersten Folge geschützt sind, stehen bei der ersten Nominierung in Folge 3 dann nur fünf Paare zur Wahl.

„Sommerhaus der Stars“ 2023: Wer ist noch dabei?

Die Paare im „Sommerhaus der Stars“ müssen sich als Team präsentieren und nicht nur in den Challenges performen, sondern sich auch im Zusammenleben mit ihren Mitstreitern beweisen. Nur wer das schafft, darf bis zum Schluss auf den Sieg hoffen.

Wer aktuell noch dabei ist, seht ihr hier:

Das sind die Teilnehmer vom „Sommerhaus der Stars“ 2023

Partyschlagersänger, Schauspielerin, Reality-Darsteller – der Cast der diesjährigen Staffel ist wieder bunt gemischt und verspricht definitiv Konfliktpotenzial. Wer die einzelnen Teilnehmer und Teilnehmerinnen sind, erfahrt ihr hier im Überblick: