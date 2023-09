Acht Promi-Paare kämpfen in den kommenden Wochen um 50.000 Euro Preisgeld. Ihr zu Hause für die kommende Zeit ist ein heruntergekommenes Landhaus in Bocholt-Barlo (NRW). Fünf-Sterne-Ambiente? Vor wegen! Das „Sommerhaus“ ist alles andere als luxuriös. Ihr zu Hause für die kommende Zeit ist. Fünf-Sterne-Ambiente? Vor wegen! Das „Sommerhaus“ ist alles andere als luxuriös. Alle Infos zu den Sommerhaus-Kandidaten bekommt ihr hier!

Dreck, gelbe Kissen und Spermaflecken im „Sommerhaus der Stars“

„Es ist wirklich sehr dreckig", schimpft Ballermann-Star Tim Toupet, der mit seiner Freundin Carina ins Sommerhaus gezogen ist. Can Kaplan, Freund des Reality-Sternchens Walentina Doronina, macht derweil eine ekelige Entdeckung: Sein Kopfkissen hat gelbe Flecken. „Hat da jemand drauf gepisst, oder was?", fragt er in der Runde. Seine Freundin Walentina kann es nicht fassen: „Hör auf, ich kotze gleich." Körperflüssigkeiten im Sommerhaus? Auch Claudia Obert ist offenbar fündig geworden und tönt laut: „Die ganzen Spermaflecken überall." Wo wird das Sommerhaus der Stars gedreht? Alle Infos zur Unterkunft findet ihr hier! Rustikale Möbel, alte knarrende Betten, gruselige Deko und schlechte hygienische Bedingungen.

RTL: „Das Sommerhaus ist keine Luxusherberge“

Das schmuddelige Ambiente ist von RTL so gewollt! „Das Sommerhaus im Nordwesten von Nordrhein-Westfalen ist keine Luxusherberge. Hier sind rustikales und landestypisches Ambiente garantiert. Auch im Haushalt müssen sie sich selbst organisieren. Putzfrau, Catering, Spülmaschine? Fehlanzeige! Wie und ob es sich im Haus leben lässt, liegt in den Händen der Promis!“, teilt der Sender der Südwest-Presse mit. Für 50.000 Euro kann man ja einige Nächte in dieser nicht gerade Promi-tauglichen Unterkunft verbringen, oder?

„Sommerhaus der Stars“: Trennung! Welches Paar nach den Dreharbeiten nicht mehr zusammen ist