Claudia Obert ist nicht mehr weit. Die Unternehmerin und ihr 25 Jahre alter Freund Max Suhr sorgen in der ersten Folge bereits für Aufsehen im Sommerhaus. Direkt beim Einzug haben sich die beiden beim Trocken-Sex präsentiert – inklusive Schlüpper-Blitzer von Claudia Obert. Wenn die „Proletenbrause“ kalt gestellt ist, dann wissen TV-Zuschauer:ist nicht mehr weit. Die Unternehmerin und ihr 25 Jahre alter Freundsorgen in der ersten Folge bereits für Aufsehen im Sommerhaus. Direkt beim Einzug haben sich die beiden beimpräsentiert – inklusive Schlüpper-Blitzer von Claudia Obert. Alle Infos zu den weiteren Sommerhaus-Kandidaten bekommt ihr hier!

Spoiler: In Folge 2 wird es tierisch

Leider sind es nichts diese obszönen Momente, die Claudia und Max in der RTL-Show das Weiterkommen sichern. Das ungewöhnliche Pärchen muss sich wie alle anderen Kandidaten in verrückten Spielen durchsetzen. In Folge 2 (TV-Ausstrahlung am 26. September, 20:15 Uhr) wird es dabei tierisch. Die Promi-Paare müssen jeweils in einem Partnerkostüm einen Hindernisparcours durchlaufen.

Claudia Obert im Lama-Kostüm

Claudia und Max tun sich im Lama-Kostüm besonders schwer. Die Unternehmerin bekommt den Kopf aufgesetzt und führt durch den Parcours. Max, der die Hinterbeine bildet, muss seiner Partnerin blind vertrauen. Doch irgendwie kommen die beiden einfach nicht voran.

Furz-Panik bei Max