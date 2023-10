In der dritten Folge kämpfen Claudia und Max im entscheidenden Spiel ums Weiterkommen.Das Problem: Nur Claudia sieht die Ballons und muss ihrem Partner erklären, wo er bohren soll.

Ein anstrengendes Spiel – insbesondere für Max, der ganz schön ins Schwitzen gerät. „Du bist ja schweißgebadet. Du schwitzt nur beim Tanzen oder beim Sex“, betont Claudia nach dem Spiel. Kurz darauf verrät die Luxus-Lady, dass sie das besonders anmacht: „Es gibt nichts Geileres als der Sex-Schweiß.“ Jetzt weiß Fernseh-Deutschland, worauf die 62-Jährige im Bett steht.

In Sachen Sprüche liegen Claudia und Max in der aktuellen Sommerhaus-Staffel ganz weit vorne.Beide können die Spiele einfach nicht gewinnen. Ob Claudia Obert und ihr Freundin in Folge 3 aus der Show gewählt werden, erfahrt ihr hier. Die Folge ist ab sofort auf RTL+ * abrufbar.