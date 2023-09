Trocken-Sex, Champagner-Partys und vulgäre Sprüche, die schon jetzt in die Geschichte der Show eingehen werden – Reality-TV-Liebhaber kommen ganz auf ihre Kosten. Auf Claudia Obert und Max Suhr haben wohl die meisten „Sommerhaus der Stars“-Zuschauer sehnlichst gewartet. Bereits in der ersten Folge zeigt das kuriose Promi-Paar, dass RTL mit dieser Besetzung nichts falsch gemacht hat.Reality-TV-Liebhaber kommen ganz auf ihre Kosten.

Claudia und Max droht das Aus

Müssen sich die Fans der kultigen RTL-Show bald darauf einstellen, dass Claudia und Max das Sommerhaus verlassen müssen? Obwohl sie vor der Kamera für viele Highlights sorgen, sind ihre Leistungen in den Safety-Spielen unterirdisch.

Blamage in der zweiten Folge

Claudia und Max verkleiden sich als Lama. Die Unternehmerin und ihr 37 Jahre jüngerer Freund landen ganz hinten im Feld und müssen ums Weiterkommen zittern. In Folge 2 wird es tierisch! Die Promi-Paare müssen jeweils in einem Partnerkostüm einen Hindernisparcours durchlaufen. Warum er plötzlich dabei Furz-Panik bekommt, erfahrt ihr hier! Die beiden tun sich jedoch schwer mit dieser Challenge. „Schneller Max“, brüllt Claudia Obert. Irgendwie sind die anderen Promi-Paare einfach schneller.

Claudia Obert muss Spiel abbrechen

Zum Glück bekommen die beiden eine neue Chance, um sich vor der Rauswahl der anderen Kandidaten zu retten. Wie der Name „In the air zu Zweit“ schon verrät, müssen sich Claudia und Max auf einen wackeligen Hochseilgarten wagen. Doch offenbar tun sich die beiden auch mit diesem Spiel schwer. Claudia hat plötzlich Angst als sie oben steht. Sie will nicht mehr weitermachen: „Ich kann gut an der Bar sitzen, bis ich umfalle. Aber hier nicht“, scherzt die Luxus-Lady. „Ja, dann brechen wir ab“, schlägt Max ihr vor. Er will seine überforderte Partnerin nicht im Stich lassen. „Alles, was er so gut kann, ruiniere ich ihm“, muss Claudia Obert im Nachhinein zugeben. „Ich hätte gerne weitergemacht. Aber ich habe Claudias Angst in ihren Augen gesehen“, betont der 25-Jährige.

Fliegen Claudia und Max raus?

In Folge 3 können sie von den anderen Paaren nominiert und aus der Show geworfen werden. Ob Claudia Obert und ihr junger Freund das Sommerhaus der Stars verlassen müssen, erfahrt ihr in Folge 3. Die Episode wird bereits am Dienstagabend während der TV-Ausstrahlung von Folge 2 auf RTL+* freigeschaltet. Da Claudia und Max in beiden Spielen nicht überzeugt haben, droht ihnen nun das Aus.

