Mike Cees-Monballijn ist ein deutscher Reality-TV-Star, DJ und Eventmanager. 2020 war er in der Schweizer Ausgabe der „Bachelorette“ zu sehen und nahm noch im selben Jahr an „Temptation Island“ teil. Zusammen mit seiner Frau Michelle Monballijn zieht er jetzt ins „Sommerhaus der Stars“ 2021 ein.

Größe, Alter, Karriere und Co. – alles zu Mike Cees findet ihr hier im Überblick.

Mike Cees-Monballijn Steckbrief: Alter, Herkunft, Instagram

Alle Fakten zu Mike Cees-Monballijn auf einen Blick:

Name: Mike Cees-Monballijn

Mike Cees-Monballijn Alter: 33

33 Geburtstag: unbekannt

unbekannt Sternzeichen: unbekannt

unbekannt Geburtsort: Chiemgau

Chiemgau Staatsangehörigkeit: Deutsch

Deutsch Wohnort: Berlin

Berlin Größe: 1,86m

1,86m Beruf: DJ, Eventmanager, Reality-TV-Teilnehmer

DJ, Eventmanager, Reality-TV-Teilnehmer Frau: michellemonballijn

michellemonballijn Kinder: keine

keine Instagram: mikecees_official

Mike Cees-Monballijn: DJ und Eventmanager

Was arbeitet Mike Cees-Monballijn, wenn er nicht gerade im Reality-TV zu sehen ist? In München machte sich der 33-Jährige einen Namen als DJ und war auch als Eventmanager tätig. Im „Take-Five“ Club in Kitzbühel war Mike Cees Resident-DJ.

Mike Cees-Monballijn: Von „Bachelorette“ bis „Temptation Island“

Mike Cees-Monballijn hat schon viel Erfahrung im Reality-TV gesammelt: 2020 war er Kandidat in der zweiten Staffel von „Temptation Island“ und in der Schweizer Ausgabe der „Bachelorette“ versuchte er das Herz von Chanelle Wyrsch zu erobern. Noch im selben Jahr lernte er seine große Liebe Michelle kennen.

Mike Cees mit Michelle Monballijn verheiratet

Der ehemalige Frauenheld Mike Cees kam 2020 mit der acht Jahre älteren Schauspielerin Michelle Monballijn zusammen. Wenige Monate später hielt Mike um die Hand seiner Freundin an. Nun ist das Paar seit Februar 2021 verheiratet: „Ich wollte nicht warten, bis diese blöde Pandemie vorbei ist. Deshalb habe ich beim Standesamt angerufen – und den schnellstmöglichen Termin klargemacht“, erzählte Mike der „Bild“ gegenüber.

Zu Michelles Kindern hat er ein freundschaftliches Verhältnis: „Ich übernehme keine Vaterrolle, das möchte ich auch ehrlich gesagt überhaupt nicht. Die Kinder haben einen Vater, ich bin eher ein guter Freund“, verrät er der „Gala“ in einem Interview.

Mike Cees-Monballijn und Michelle im „Sommerhaus der Stars“

Gemeinsam nehmen Mike Cees-Monballijn und Michelle Monballijn als eines von insgesamt acht Promipaaren am RTL-Format „Sommerhaus der Stars“ 2021 teil. Die Paare kämpfen in Bocholt um 50.000 Euro Preisgeld und um den Titel „Das Promipaar 2021“.

