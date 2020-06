Bislang hat RTL acht Promipaare bekannt gegeben. Es sollen aber auch noch weitere folgen, so der Sender. Das sind die ersten Kandidaten:

Wer sind die Kandidaten und wo haben sich die Paare kennengelernt? Wir haben euch die Infos.

Das neue Sommerhaus liegt in Bocholt in Nordrhein-Westfalen nahe der hollländischen Grenze. Aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus wurden alle Teilnehmer vorab auf Covid-19 getestet. Nach einer 14-tägigen Quarantänephase sind alle acht Promipaare eingezogen.

Im neuen Domizil wird wie sonst auch in Portugal jedes Detail des Beziehungsleben aller acht Paare offengelegt. Für maximal 27 Tage müssen die Kandidaten mit den speziellen Gegebenheiten und den anderen Stars klarkommen.

Noch hat RTL keine Sendetermine verkündet. Erfahrungsgemäßg dürfte die Staffel aber Ende Juli oder im August losgehen. Das „Sommerhaus der Stars“ 2019 wurde immer dienstags um 20:15 Uhr auf RTL ausgestrahlt.

Sobald die Sendetermine und -zeiten feststehen, erfahrt ihr sie bei uns.

Angeblich sollen Georgina Fleur und ihr Verlobter Kubilay Özdemir bereits wieder aus dem Sommerhaus ausgezogen sein. Medienberichten zu Folge, sollen die Unstimmigkeiten zwischen den Paaren so groß gewesen sein, dass Fleur und Özdemir bereits nach drei Tagen wieder auszogen.

In der Nacht von Montag bestätigten sich die Gerüchte:undhaben das Haus umgehend wieder verlassen. Wie RTL berichtet, seien Fleur und Özdemir immer wieder mit den anderen Paaren aneinander geraten und hätten deshalb das "Sommerhaus" nach dem Einzug am Donnerstag, den 4. Juni, bereits am Wochenende wieder verlassen. Was genau passiert ist und mit wem die beiden besonders im Clinch gelegen haben, wird zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht verraten. Laut der "Bild"-Zeitung soll das Paar mittlerweile wieder ins "Sommerhaus" zurückgekehrt sein. Das wollte RTL aber bis jetzt noch nicht bestätigen.