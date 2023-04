Vom 30. März bis zum 2. April 2023 steht der letzte Weltcup der Skisprung-Weltcup-Saison 2022/23 an. An diesem Wochenende macht die Skisprung-Elite Halt in Planica in Slowenien. Wegen zu starkem Wind musste das Skifliegen am Freitag abgesagt werden.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um den neuen Zeitplan und die Übertragung des Weltcups in Planica im TV und Livestream.

Skifliegen in Planica wegen Wind abgesagt

Wegen schlechter Wetterbedingungen ist das Skifliegen am Freitag in Planica abgesagt worden. Der Wettbewerb war zunächst mehrmals nach hinten verschoben worden. Im Anschluss sagte die Jury das Springen mit Flügen auf deutlich über 200 Meter dann endgültig ab. Der Wind war zu stark, die Verhältnisse änderten sich immer wieder.

Skifliegen in Planica 2023: Neuer Zeitplan & Termine des Weltcups

Der Skisprung-Weltcup ist an diesem Wochenende zu Gast in Planica. Dort kämpfen die Athleten um die letzten Weltcuppunkte in dieser Saison. Am Donnerstag, den 30. März 2023, startet der Weltcup mit der Qualifikation der Herren. Am Freitag wurde das Skifliegen der Herren abgesagt. Am Samstag, den 1. April 2023, findet neben einem Einzeldurchgang der Herren auch der Team-Wettbewerb statt. Für den Sonntag ist ein weiteres Skifliegen geplant. Nach der Absage am Freitag hat sich der Zeitplan in Planica geändert.

Samstag, 1. April 2023

8:45 Uhr : Einzel-Wettkampf der Herren (nur ein Durchgang)

: Einzel-Wettkampf der Herren (nur ein Durchgang) 10:00 Uhr: Team-Wettkampf der Herren

Sonntag, 2. April 2023

9:00 Uhr: Probedurchgang der Herren

Probedurchgang der Herren 10:00 Uhr: Einzel-Wettkampf der Herren

© Foto: Geir Olsen/dpa

Free-TV und Livestream: Wer überträgt das Skifliegen in Planica?

Der Weltcup in Planica wird live im Free-TV übertragen. Eurosport überträgt alle Wettkämpfe im frei empfangbaren Fernsehen. Der Sender ARD überträgt die Wettkämpfe am Freitag, Samstag und Sonntag live im Free-TV und Livestream.

Die TV-Zeiten des Weltcup-Wochenendes im Überblick:

Samstag, 1. April, ab 8:45 Uhr:

Einzel- und Team-Wettkampf der Herren live auf ARD und Eurosport, im Stream auf sportschau.de

Sonntag, 2. April, ab 10:00 Uhr:

Skifliegen der Herren live auf ARD und Eurosport, im Stream auf sportschau.de

Die Skisprung-Schanze in Planica im Überblick

Alle wichtigen Daten und Fakten zur Skisprung-Schanze in Planica in der Übersicht:

Standort : Planica

: Planica Name : Letalnica

: Letalnica Baujahr : 1969

: 1969 Hill-size : 240.0

: 240.0 K-Punkt : 200.0

: 200.0 Weltcup Schanzenrekord : 252,0 m - Ryoyu Kobayashi am 24.03.2019

: 252,0 m - Ryoyu Kobayashi am 24.03.2019 Höhe Schanzentisch : 2,93 m

: 2,93 m Neigung Schanzentisch : 11,25°

: 11,25° Neigungswinkel Aufsprunghang: 33,2°

Weltcup im Skispringen: Termine und Deutschland-Kader

