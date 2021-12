Der Ski Weltcup der Herren geht am kommenden Wochenende, den 11. und 12. Dezember 2021, in Frankreich weiter. Auf dem Plan stehen die zwei Riesenslalom-Rennen auf einem der schwersten Hänge im Weltcup. Am darauffolgenden Wochenende reisen die Frauen nach Val-d'Isere.

Wo wird der Alpine Ski Weltcup in Frankreich live im TV übertragen?

live im TV übertragen? Wird der Riesenslalom der Herren im kostenlosen Live-Stream gezeigt?

gezeigt? Alle Infos zur Übertragung des Weltcups in Val-d'Isere bekommt ihr hier.

Ski Alpin Weltcup Val-d'Isere Herren: Zeitplan und Termine

An diesem Wochenende geht es für die Athleten im Riesenslalom inVal-d'Isere weiter. Auf Grund von unvorhersehbaren äußeren Einflussen sind Programmänderungen allerdings vorbehalten.

Der Zeitplan des Weltcups der Herren in St. Frankreich im Überblick:

Samstag, 11. Dezember 2021

09:30 Uhr: Riesenslalom Herren

Sonntag, 12. Dezember 2021

09:30 Uhr: Riesenslalom Herren

Ski Alpin Weltcup Val-d'Isere Herren live im TV: Übertragung auf ARD, ZDF oder Eurosport?

Wie gewohnt wird der Wintersport auch in der Saison 2021/22 wieder im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. Der Weltcup mit den Rennen in Val-d'Isere kann auf mehreren Sendern verfolgt werden. Zum einen geht die ARD ab 9:00 Uhr am Samstag, 11.12.2021 und Sonntag, 12.12.2021, live auf Sendung.

Alternativ dazu zeigt auch Eurosport auf dem Sender Eurosport 1 den gesamten Weltcup ab 9:20 Uhr live.

Ski Alpin Weltcup Val-d'Isere Herren: Gibt es eine kostenlose Übertragung im Live-Stream?

Auch einen kostenlosen Live-Stream wird es geben. Den Alpinen Ski Weltcup in Val-d'Isere könnt ihr kostenlos im Internet verfolgen. Die Sportschau bietet einen Live-Stream an. Es wird auch kostenpflichtige Live-Stream für die Übertragung für den Riesenslalom in Val-d'Isere geben. Hierfür bieten sich folgende Kanäle an: Eurosport Player, Joyn PLUS+ oder auch DAZN (in Kooperation mit Eurosport).

Die Übertragung des Ski Alpin Weltcup in Val-d'Isere im Überblick: