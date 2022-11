Die Ski Alpin Weltcup-Saison 2022/23 läuft bereits seit dem 22. Oktober 2022. Bis zum Ende der Saison im März sind über 80 Rennen in den Disziplinen Super-G, Riesenslalom, Slalom, Parallelrennen, Abfahrt und Mixed geplant. An diesem Wochenende findet der Weltcup in Lake Louise (Kanada) statt. Da die Abfahrt am Freitag wegen zu großen Schneefällen abgesagt wurde, soll die Abfahrt am Samstag nachgeholt werden. Dadurch fällt der eigentlich für den Samstag vorgesehene Super G weg.

Alle Infos zu dem Zeitplan und der Übertragung des Weltcups in Lake Louise bekommt ihr hier.

Ski-Weltcup 2022/23: Zeitplan & Start in Lake Louise

Am Freitag startete das Weltcup-Wochenende in Lake Louise. Am Samstag steht der Super-G auf dem Programm. Für den Sonntag ist auch wieder der Super-G geplant. Die Startzeiten sind jeweils um 20:30 Uhr.

Der Zeitplan für den Weltcup in Lake Louise im Überblick:

Abfahrt der Herren am Freitag, 25.11.2022

Start: 20:30 Uhr (abgesagt)

Super-G der Herren am Samstag, 26.11.2022

Start: 20:30 Uhr (gestrichen)

Abfahrt der Herren am Samstag, 26.11.2022

Start: 20:30 Uhr (Nachholtermin)

Super-G der Herren am Sonntag, 27.11.2022

Start: 20:30 Uhr

Marco Odermatt gewann den Weltcup in Sölden. Kann der Schweizer im kanadischen Lake Louise seinen zweiten Saisonsieg feiern?

© Foto: Barbara Gindl/dpa

Wo wird der Weltcup in Lake Louise live im Free-TV und Stream übertragen?

ARD überträgt am Freitag die Abfahrt im Livestream auf Übertragungsbeginn ist um 20:20 Uhr. Ebenfalls wird am Samstag der Super-G im Livestream der ARD übertragen. Übertragungsbeginn hier ist um 20:25 Uhr. Auch im Free-TV wird der Weltcup in Lake Louise übertragen. Auf Eurosport können die Wintersport-Fans die Rennen am Samstag und Sonntag live verfolgen. Übertragungsbeginn ist dort um 20:00 Uhr. Natürlich können nicht alle Wintersport-Fans das Ereignis vor Ort besuchen. Daher stellt sich die Frage, welcher Sender den Ski-Weltcup in Lake Louise live überträgt. Der Senderüberträgt am Freitag die Abfahrt im Livestream auf sportschau.de ist um. Ebenfalls wird am Samstag der Super-G im Livestream der ARD übertragen. Übertragungsbeginn hier ist um. Auch im Free-TV wird der Weltcup in Lake Louise übertragen. Aufkönnen die Wintersport-Fans die Rennen am Samstag und Sonntag live verfolgen. Übertragungsbeginn ist dort um

Die Übertragung des Weltcups in Lake Louise im Überblick:

Free-TV : Eurosport

: Eurosport Pay-TV : -

: - Stream: sportschau.de

Abfahrtsrennen in Lake Louise wegen Schneefalls abgesagt

Das Abfahrtsrennen der Männer beim Ski-Alpin-Weltcup im kanadischen Lake Louise ist am Freitag wegen heftigen Schneefalls kurz vor dem geplanten Start abgesagt worden. Jury und Organisatoren hätten sich angesichts der Wettervorhersagen dazu entschlossen, das Rennen nicht durchzuführen. Bis zum Abend sind bis zu 15 Zentimeter Neuschnee vorhergesagt. Die Abfahrt, bei der Thomas Dreßen (Mittenwald) nach zweieinhalb Jahren Verletzungspause sein Weltcup-Comeback feiern will, soll an diesem Samstag um 20.30 Uhr nachgeholt werden. Der für diesen Zeitpunkt vorgesehene Super-G wurde gestrichen.