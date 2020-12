Weihnachten 2020 steht vor der Tür. Nachdem Corona-bedingt in diesem Jahr an den Feiertagen ohnehin nicht allzu viel erlaubt ist, bieten sich Weihnachtsfilme mit Tee und Plätzchen noch mehr an als sonst. Die drei Filme zu „Sissi“ gehören für viele jedes Jahr fest dazu.

Wann laufen „Sissi die junge Kaiserin“ und Co. im Fernsehen? Wir haben euch die Sendetermine und Infos zur ARD Mediathek zusammengefasst.

„Sissi“: Sendetermine und Mediathek

Der österreichische Historienfilm aus dem Jahr 1955, erzählt von den frühen Jahren der Kaiserin Elisabeth. Er gehört zu den absoluten Kultfilmen, die jedes Jahr um die Weihnachtszeit ausgestrahlt werden.

Das sind die ARD-Sendetermine:

„Sissi“

Freitag, 25. Dezember 2020, 14:55 Uhr, ARD

„Sissi – Die junge Kaiserin“

Freitag, 25. Dezember 2020, 16:40 Uhr, ARD

„Sissi – Schicksalsjahre einer Kaiserin“

Samstag, 26. Dezember 2020, 16:45 Uhr, ARD

ARD Mediathek zur Verfügung. Die Filme sind jeweils parallel zur Ausstrahlung im Livestream von Das Erste zu sehen. Aus rechtlichen Gründen stehen sie allerdings nicht in derzur Verfügung.

„Sissi – Die junge Kaiserin“ und Co.: Sendetermine bei Sky

Die „Sissi“-Filme laufen nicht nur im Free-TV. Wer Kunde beim Bezahlsender Sky ist, hat noch zweimal die Möglichkeit, alle drei Filme sogar direkt hintereinander anzusehen.

Das sind die Sky-Sendetermine:

„Sissi“

Donnerstag, 24. Dezember 2020, 20:15 Uhr, Sky Cinema Classic

Freitag, 25. Dezember 2020, 14:45 Uhr, Sky Cinema Classic

„Sissi – Die junge Kaiserin“

Donnerstag, 24. Dezember 2020, 22:05 Uhr, Sky Cinema Classic

Freitag, 25. Dezember 2020, 16:35 Uhr, Sky Cinema Classic

„Sissi – Schicksalsjahre einer Kaiserin“

Donnerstag, 24. Dezember 2020, 23:55 Uhr, Sky Cinema Classic

Freitag, 25. Dezember 2020, 18:25 Uhr, Sky Cinema Classic

Zudem besteht für Sky-Kunden die Möglichkeit, alle drei „Sissi“-Filme auch über Sky Go oder die App zu verfolgen.

„Sissi“ Trailer

Wer die Zeit bis zu den „Sissi“-Filmen im TV überbrücken möchte, kann sich derweil den Trailer ansehen.

Youtube Sissi - Trailer

„Sissi“ – Neue Serie auf Netflix

Der Streamingdienst Netflix plant eine Neuverfilmung von „Sissi“. Die Serie soll im Frühjahr 2022 veröffentlicht werden. Was bisher bekannt ist, erfahrt ihr hier: