Die Geschichte des österreichischen Kaiserpaares Sisi und Franz begeistert seit vielen Jahren ein Millionenpublikum. Da wundert es nicht, dass die Serie „Sisi“ auf RTL+ ebenfalls zum großen Erfolg wurde. Die ersten beiden Staffeln sorgten für Streaming-Rekorde und brachten auch dem Sender RTL hervorragende Quoten ein.

Jetzt warten die Fans gespannt auf die Fortsetzung. Doch was ist aktuell zu Staffel 3 bekannt? Wir haben euch alle Infos rund um die Ausstrahlung, Handlung, Besetzung und Co. hier zusammengefasst.

Dreharbeiten zur dritten „Sisi“-Staffel sind gestartet

Es gibt einen ersten Grund zur Freude: Wie RTL am 21. Juni 2023 mitteilte, haben die Dreharbeiten zur Fortsetzung vor kurzem begonnen. Sie finden noch bis August im Baltikum statt.

Wann kommt Staffel 3 auf RTL+?

Noch müssen sich die Fans gedulden. Denn RTL hat bislang noch keinen Starttermin für die neuen Folgen verkündet. Klar ist nur: Staffel 3 wird noch in diesem Jahr kommen. Die ersten beiden Staffeln wurden jeweils im Dezember veröffentlicht, daher wäre das auch 2023 realistisch. Sobald mehr zum Start bekannt wird, erfahrt ihr es hier.

Gibt es schon Sendetermine für RTL?

Die ersten beiden Staffeln wurden jeweils kurz nach der Online-Veröffentlichung auch im Free-TV gezeigt. Bisher ist allerdings noch nichts zur Ausstrahlung auf RTL bekannt. Sobald Sendetermine verkündet werden, findet ihr diese hier.

„Sisi“: Was passiert in Staffel 3?

In der dritten Staffel wird die Liebe von Sisi und Franz erneut auf eine harte Probe gestellt. Die Machtkämpfe in Europa, Arbeiterunruhen in Wien und der Konflikt über die Erziehung ihres Thronfolgers Rudolf sorgen für zahlreiche Probleme am Hof. Sisi steht vor einer Zerreißprobe – zwischen dem Kampf für ihre eigene Familie, der Sehnsucht nach Abenteuer und den Verpflichtungen am Hof.

Wie viele Folgen hat Staffel 3?

Wie bereits bei den beiden vorigen Staffeln dürfen sich die Zuschauer auch bei Staffel 3 auf sechs Folgen freuen. Über die Titel und Länge ist derzeit noch nichts bekannt.

Gibt es einen Trailer zu Staffel 3?

Da die Dreharbeiten noch bis August dauern, gibt es zum jetzigen Zeitpunkt leider noch keinen Trailer. Sobald RTL diesen veröffentlicht, findet ihr ihn hier.

Das ist die Besetzung von „Sisi“ Staffel 3

Die Hauptrollen Sisi und Franz übernehmen erneut Dominique Devenport und Jannik Schümann. Neben weiteren bekannten Gesichtern aus den vorigen Staffeln dürfen sich die Zuschauer aber auch auf einige neue Rollen und Darsteller freuen:

Rolle – Schauspieler

Kaiserin Sisi – Dominique Devenport

Kaiser Franz – Jannik Schümann

Erzherzogin Sophie – Désirée Nosbusch

Gräfin Esterhazy – Tanja Schleiff

Graf Grünne – David Korbmann

Herzog Max – Marcus Grüsser

Otto von Bismarck – Bernd Hölscher

Eugénie de Montijo – Marie Sophie von Reibnitz

Napoleon III. – Boris Aljinovic

Kronprinz Rudolf – Arian Wegener

Erzherzog Franz Karl – Daniel Friedrich

Walli – Pauline Werner

Gustav – Max Hubacher

Alma – Deniz Orta

Albert – Jakob Geßner

Die Produzenten der dritten Staffel sind Jens Freels und Andreas Gutzeit, der auch als Showrunner und Headautor fungiert. Robert Krause und Elena Hell zeichnen sich ebenfalls als Headautoren verantwortlich, zudem schrieben sie die Drehbücher. Regie führt Andy Fetscher.

Wo wird Staffel 3 gedreht?

Die Dreharbeiten zur dritten Staffel finden, wie bereits zuvor, wieder im Baltikum statt. Gefilmt wird von Juni bis August 2023 in Kroatien, Riga, Vilnius und Umgebung. Über konkrete Drehorte ist aktuell noch nichts bekannt.