2021 findet wieder das Tauschkonzert statt. Vox hat Staffel 8 von „Sing meinen Song“ angekündigt – mit einigen Veränderungen. Nach zwei Jahren mit Michael Patrick Kelly wird in den neuen Folgen Johannes Oerding die Rolle des Gastgebers übernehmen. Gemeinsam mit sechs neuen Kandidaten tritt er die musikalische Reise auf Vox an. Allerdings wird die Show aufgrund von Corona Anfang 2021 voraussichtlich erstmals in Deutschland produziert. Eine Ausstrahlung kündigt der Sender für das Frühjahr 2021 an.

Freundin, Kinder und Musikkarriere – alle Infos und Fakten zu Johannes Oerding findet ihr hier.

Johannes Oerding Steckbrief: Alter, Freundin, Kinder

Hier findet ihr alle wichtigen Fakten rund um den Sänger im Überblick:

Name: Johannes Oerding

Alter: 39

Geburtstag: 26.12.1981

Sternzeichen: Steinbock

Geburtsort: Münster

Wohnort: Hamburg

Staatsangehörigkeit: Deutsch

Beruf: Sänger, Songwriter

Freundin: Ina Müller

Kinder: keine

Johannes Oerding: Gastgeber bei „Sing meinen Song“ 2021

Johannes Oerding freut sich sehr über seine neue Aufgabe als Gastgeber: „Was 'ne Ehre, ich freue mich zurück zu sein! – Vom Gast zum Gastgeber und vom Erzähler zum Zuhörer. Ich bin mir sicher, dass uns spannende Künstler-Biographien, kreative Momente und jede Menge Herz und Seele auf der Couch erwarten“, so Oerding und erklärt: „Für uns Künstler und die gesamte ‚Sing meinen Song‘-Crew ist es ein Privileg, besonders in diesen turbulenten Zeiten, die Menschen da draußen mit Musik und Gefühl zu erreichen.“

Johannes Oerding Songs: „Alles brennt“, „An guten Tagen“

Bei einem Stadtfest in seinem Heimatort Geldern-Kapellen wurde der Sänger 1999 nach dem Auftritt mit seiner Schülerband von Produzenten angesprochen. Mit gerade einmal 17 Jahren unterzeichnete Oerding seinen ersten Plattenvertrag. 2009 lernt Johannes Oerding erstmals die große Bühne kennen, als er im Vorprogramm von Bands wie „Simply Red“ oder „Ich + Ich“ singen darf. Der Durchbruch gelingt ihm 2011 mit dem Album „Boxer“ und landete auf Platz 11 der deutschen Album-Charts. Seine kommenden drei Alben „Für immer ab jetzt“, „Alles brennt“ und „Kreise“ platzierten sich in den Top 10. Der 39-Jährige hat bisher sechs Studioalben veröffentlicht und ist vor allem für seine Songs wie „Alles brennt“, „Nichts geht mehr“ und „An guten Tagen“ bekannt. Besonders erfolgreich ist für ihn sein viertes Album „Alles brennt“ aus dem Jahr 2015. Dieses verkauft sich mehr als 200.000 mal und wird mit Platin ausgezeichnet.

Außerdem belegte Oerding 2013 beim Bundesvision Song Contest den zweiten Platz hinter dem Sieger Bosse.

Youtube Johannes Oerding - Alles brennt (Musikvideo)

Johannes Oerding war schon einmal bei „Sing meinen Song“ dabei

Johannes Oerding war bereits 2019 Teilnehmer bei „Sing meinen Song - Das Tauschkonzert“. Durch die Vox-Sendung konnte er seine Fangemeinde nur noch steigern und erzählte im Nachhinein: „Es war die schönste Erfahrung, die ich mit anderen Kolleginnen und Kollegen gemacht habe – sehr intensiv und freundschaftlich.“

Johannes Oerding und Freundin Ina Müller sind seit Jahren ein Paar

Privat ist Johannes Oerding seit 2012 mit der Sängerin und Moderatorin Ina Müller in einer Beziehung. Die beiden leben in getrennten Wohnungen in Hamburg und sind auch ohne Trauschein glücklich: „Wir kriegen das sehr gut hin. Ich kann prima allein sein, meine Arbeit machen und selbstständig leben. Das gilt auch für meine Freundin. Wir haben das immer geschafft, was auch daran liegt, dass wir beide zu hundert Prozent den Job machen, den wir lieben. Sonst wäre es vielleicht schwieriger.“, erzählt der Sänger. Der Altersunterschied von 16 Jahren stört Johannes Oerding überhaupt nicht. Was die Kinderplanung angeht, äußert sich Ina mit Humor: „Er sagt immer Nein, aber ich glaube, er kann ja auch, guck mal, jetzt ist er 36, er könnte ja auch in zehn Jahren, wenn ich im Altersheim sitze, eine Zweitfrau nehmen.“

Sängerin und Moderatorin Ina Müller ist seit vielen Jahren mit Johannes Oerding liiert.

© Foto: dpa / Sven Pförtner

Diese Kandidaten sind auch bei „Sing meinen Song - Das Tauschkonzert“

Auch in der neuen Staffel nehmen sieben verschiedene Sänger aus den unterschiedlichsten Genres teil. Das sind die Teilnehmer 2021 im Überblick:

DJ Bobo

Stefanie Heinzmann

Sendetermine und Teilnehmer von „Sing meinen Song“ 2021

Weitere Artikel zum Thema „Sing meinen Song“ findet ihr hier: