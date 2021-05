Am Dienstagabend werden wieder Lieder getauscht: „Sing meinen Song“ 2021 geht am 04.05.2021 mit Folge 3 weiter. Heute Abend steht Rapperin Nura im Fokus. Das wird für den einen oder anderen Teilnehmer zur Herausforderung. Wie klingt es, wenn DJ BoBo „On Fleek“ interpretiert? Kann Singer-Songwriter Joris mit „Habibi“ überzeugen? Das zeigt sich ab 20:15 Uhr auf Vox.

In dieser Übersicht zu „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ findet ihr alle Infos rund um den Beginn, Sendetermine, Wiederholung, Stream auf TVNow, Drehort, CD sowie zu den Teilnehmern.

„Sing meinen Song“ 2021 Nura-Folge: Wer singt was?

In der dritten Folge werden die Lieder von Nura getauscht. Welcher Künstler was singt, seht ihr hier:

DJ BoBo – „On Fleek“

Gentleman – „Kein Bock“

Johannes Oerding – „Ohne Sinn“

Nura – „Niemals Stress mit Bullen“

Stefanie Heinzmann – „Babe“

Ian Hooper – „Auf der Suche“

Joris – „Habibi“

„Sing meinen Song“ 2021: Start, Sendetermine, Sendezeit

Während sich 2021 einiges bei der Show ändert, bleibt der Sendeplatz von „Sing meinen Song“ zumindest gleich: Ab dem 20. April lädt Johannes Oerding immer dienstags zur Primetime auf Vox zum „Tauschkonzert“ ein.

Die Sendetermine samt Sendezeit im Überblick

Folge 1: 20.04.2021 um 20:15 Uhr – DJ BoBo

Folge 2: 27.04.2021 um 20:15 Uhr – Joris

Folge 3: 04.05.2021 um 20:15 Uhr – Nura

Folge 4: 11.05.2021 um 20:15 Uhr – Ian Hooper (Mighty Oaks)

Folge 5: 18.05.2021 um 20:15 Uhr – Stefanie Heinzmann

Folge 6: 25.05.2021 um 20:15 Uhr – Gentleman

Folge 7: 01.06.2021 um 20:15 Uhr – Johannes Oerding

Folge 8: 08.06.2021 um 20:15 Uhr – Duette

Direkt im Anschluss an „Sing meinen Song“ um 22:15 Uhr übernimmt Moderatorin Laura Dahm das Kommando. Für „Die Story“ trifft die Moderatorin backstage auf die Musiker und lässt die Folge mit ihnen noch einmal Revue passieren.

„Sing meinen Song“ 2021: Wiederholung auf Vox

Wer die neueste Folge zur Primetime verpasst, kann sich etwas später die Wiederholung ebenfalls auf Vox ansehen.

Das sind die Sendetermine der Wiederholungen:

Folge 3: 04.05.2021 um 23:35 Uhr – Nura

Folge 4: 11.05.2021 um 23:30 Uhr – Ian Hooper (Mighty Oaks)

Folge 5: 18.05.2021 um 23:40 Uhr – Stefanie Heinzmann

Folge 6: 25.05.2021 um 23:35 Uhr – Gentleman

(Wir aktualisieren diese Liste fortlaufend.)

„Sing meinen Song“: Stream und ganze Folgen auf TVNow

Die neuen Folgen des Tauschkonzerts sind wie gewohnt sieben Tage lang nach der Ausstrahlung auf der Streamingplattform TVNow kostenlos verfügbar.

Premium-Abonnenten können die neuen Folgen bereits sieben Tage vor der TV-Ausstrahlung streamen sowie noch ein ganzes Jahr danach.

„Sing meinen Song“ 2021 Drehort: Wo wurde gedreht?

Aufgrund der Corona-Pandemie war ein Dreh in Südafrika in diesem Jahr nicht möglich. Die Dreharbeiten zur 8. Staffel fanden daher erstmals in Deutschland statt – an der Ostsee auf dem Gut Weissenhaus. Gedreht wurde im März unter strengen Corona-Maßnahmen und mit ständigen Tests.

„Sing meinen Song“ 2021 Teilnehmer: Wer ist dabei?

In diesem Jahr werden sieben neue Musiker ihre Songs tauschen. Wer sind die Teilnehmer, die neben Gastgeber Johannes Oerding bei „Sing meinen Song“ 2021 dabei sind? Hier findet ihr die Übersicht mit allen Infos sowie alle Kandidaten im Porträt.

„Sing meinen Song“ 2021 CD: Das Album zu Staffel 8

Zu jeder Staffel von „Sing meinen Song“ gibt es auch eine CD. Am 7. Mai 2021 erscheint das Album „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert Vol. 8“ als Super Deluxe Digipack mit 42 Tauschsongs und acht Duetten auf drei CDs. Auch zu Staffel 8 gibt es die auf 3.000 Stück limitierte Fan-Box. Seit dem 11. März kann das Album vorbestellt werden.

Die Fan-Box enthält:

Deluxe Digipack

DVD mit den Duetten

Smartphone-Induktionsladegerät aus Holz mit Prägung

Fotokarten in Polaroid-Optik

Buch mit über 70 Seiten

„Sing meinen Song“ 2020: Wiederholung von Staffel 7

2020 kehrte Michael Patrick Kelly als Gastgeber nach Südafrika zurück. In Staffel 7 tauschte er Songs mit Max Giesinger, LEA, MoTrip, Nico Santos, Jan Plewka und Ilse DeLange.