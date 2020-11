Das Tauschkonzert geht 2021 weiter. Vox hat Staffel 8 von „Sing meinen Song“ angekündigt – mit einigen Neuerungen. Nach zwei Jahren mit Michael Patrick Kelly wird in den neuen Folgen Johannes Oerding die Rolle des Gastgebers übernehmen.

Aufgrund der Corona-Pandemie wird „Sing meinen Song“ außerdem voraussichtlich erstmals in Deutschland produziert. Wann gehen der neue Gastgeber und die Teilnehmer an den Start? Was bisher zur Ausstrahlung bekannt ist, erfahrt ihr hier.

Start, Sendetermine, Sendezeit: „Sing meinen Song“ 2021 auf Vox

Bislang ist nur klar, dass die neuen Folgen der Vox-Show Anfang des kommenden Jahres produziert werden. Eine Ausstrahlung kündigt der Sender für das Frühjahr 2021 an. Konkrete Sendetermine gibt es allerdings noch nicht.

Folge 1: noch nicht bekannt

Folge 2: noch nicht bekannt

Folge 3: noch nicht bekannt

Folge 4: noch nicht bekannt

Folge 5: noch nicht bekannt

Folge 6: noch nicht bekannt

Folge 7: noch nicht bekannt

Folge 8: noch nicht bekannt

Staffel 7 lief immer dienstags um 20:15 Uhr auf Vox. Es ist davon auszugehen, dass der Sendeplatz auch im nächsten Jahr gleich bleibt. Sobald es News zur TV-Übertragung gibt, werden wir sie eintragen.

Livestream und Stream: „Sing meinen Song“ 2021 auf TVNow

Die neue Staffel des beliebten Tauschkonzerts wird wie gewohnt auch auf der Streamingplattform TVNow verfügbar sein.

Bislang waren die Folgen für Premium-Nutzer bereits vor der TV-Ausstrahlung zu sehen. Ob das auch in Staffel 8 so sein wird, ist noch nicht bekannt.

Wiederholung: „Sing meinen Song“ 2020 auf TVNow nachschauen

In diesem Jahr kehrte Michael Patrick Kelly erneut als Gastgeber nach Südafrika zurück. In Staffel 7 tauschte er Songs mit Max Giesinger, LEA, MoTrip, Nico Santos, Jan Plewka und Ilse DeLange.

Die ganzen Folgen könnt ihr immer noch auf TVNow sehen . Zum Teil ist dafür aber ein Premium-Account notwendig. Dieser kostet monatlich 4,99 Euro. Es gibt eine 30-tägige Testphase, das Abo ist jederzeit kündbar.

„Sing meinen Song“ 2020 Weihnachtskonzert

Bislang gab es zu jeder Staffel Ende November ein Weihnachtskonzert, bei dem die Künstler der jeweiligen Staffel verschiedene Weihnachtshits neu interpretiert haben. Die Ausstrahlung der Folgen war immer am letzten Dienstag im November. Die Weihnachtsparty von Staffel 6 fand etwa am 26. November 2019 statt.

Schlechte Nachrichten für die Fans dieser vorweihnachtlichen Folgen: Für 2020 ist leider kein Weihnachtskonzert geplant.