Im Frühjahr 2021 startet Staffel 8 von „Sing meinen Song“ auf Vox. Die genauen Sendetermine sind noch nicht bekannt, dafür aber die Kandidaten. Einer von ihnen ist der Musiker Gentleman. Er ist einer von Deutschlands bekanntesten Reggae-Sängern und selbst in Jamaika, der Geburtsstätte des Reggaes, ein respektierter Star. Nach seiner Teilnahme in der vierten Staffel von „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“, bietet er seine Songs jetzt vier Jahre später wiederholt zum Tausch an.

Gentleman Steckbrief: Name, Alter, Kinder, Frau

Name: Tilmann Otto

Künstlername: Gentleman

Alter: 46

Geburtstag: 19. April 1974

Geburtsort: Osnabrück

Wohnort: Köln

Staatsangehörigkeit: Deutsch

Beruf: Musiker

Beziehungsstatus: verheiratet

Kinder: zwei Kinder

Werdegang und Karriere von Gentleman: Reggea, Jamaika, Freundeskreis

Musikalisch inspiriert wurde Gentleman durch Mixtapes, die sein Bruder ihm aus Jamaika mitbrachte. Daraufhin reiste er mit 18 Jahren das erste Mal auf die Karibikinsel, um die Musik dort näher zu entdecken. Die Stuttgarter Hip-Hop-Gruppe Freundeskreis traf Gentleman bei einer Party in Stuttgart 1997. Zu diesem Zeitpunkt hatte er schon viele Shows in Deutschland und Europa gespielt. Max Herre, ein Mitglied der Gruppe Freundeskreis, lud ihn spontan am nächsten Tag zur Recording-Session für den Song „Tabula Rasa“ ein, der Gentlemans Durchbruch in Deutschland markiert.

2005 trat Gentleman als Featuregast von Mamadee beim Bundesvision Song Contest für Nordrhein-Westfalen an. Heute orientiert sich seine Musik vor allem an der klassischen Form des Reggaes, dem Roots-Reggae, beinhaltet aber auch Dacehall- und Hip-Hop-Elemente. Er singt auf Deutsch, Englisch und Patois. Seine Lieder greifen teilweise tagesaktuelle Themen auf. Auch sozialkritische Nummern sind Teil seines Repertoires. In seinen Songs kritisiert er Gewalt und Ausbeutung von Minderheiten.

Gentleman Frau: Wer ist Sängerin Tamika?

Und noch ein weiteres Thema ist in Gentlemans Texten omnipräsent: die Liebe. Auch in seinem Privatleben spielt die Liebe eine Rolle: Seit rund 15 Jahren ist er mit der amerikanischen Sängerin Tamika zusammen und seit einigen Jahren sind die beiden auch verheiratet. Tamika singt als Background-Sängerin für Gentleman mit. So haben die beiden auch schon den ein oder anderen Song zusammen aufgenommen und gehen gemeinsam auf Tour.

Gentleman: Zusammenarbeit mit Pink, Sean Paul und Udo Lindenberg

Gentleman trat bereits in Nord-, Mittel-, Südamerika, Afrika und Europa auf. Außerdem arbeitete er unter anderem mit diesen Top-Stars zusammen:

Pink

Shaggy

Sean Paul

UB 40

Mustafa Sandal

Michael Franti

Toots & The Maytals

Udo Lindenberg

Die Toten Hosen

Gentleman Hits: Das sind die besten Songs des Sängers

Die lange Karriere des Reggae-Sängers hat einige Song-Highlights hervorgebracht. Einige seiner Hits haben wir daher für euch aufgelistet:

Gentleman: Soziales Engagement für „VivaConAgua“

Als aktiver Unterstützer von „VivaConAgua“ setzt sich Gentleman für den weltweiten Zugang zu sauberem Trinkwasser ein und fördert durch „HelpJamaica!“ die Bildung Jugendlicher im Kingstoner Problembezirk.

