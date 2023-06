Es ist DIE Neuigkeit aus dem Soap-Biz: Sila Sahin kehrt nach drei Jahren Pause zurück in die Serienwelt von RTL. Die Schauspielerin dreht ab sofort für die Daily-Soap „Alles was zählt“. Nach ihrem Aus bei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ wird sie nun wieder täglich im TV zu sehen sein.

„Auch nach vielen Jahren und Drehtagen bin ich immer noch total nervös und freue mich riesig auf meine neue Rolle, das komplette Team von ‚Alles was zählt‘ in Köln und das tägliche Drehen für RTL“, so die gebürtige Berlinerin mit türkischen Wurzeln über das neue Engagement. Doch von welcher Rolle ist überhaupt die Rede?

Sila Sahin mischt als Miray „Alles was zählt“ auf

Noch ist nicht allzu viel über die neue Figur bekannt. RTL kündigt lediglich an, dass sie den Steinkamp-Clan in Atem halten wird. Sahin verrät da ein bisschen mehr: „Miray wird mit einem ganz großen Knall in Essen aufschlagen, für einigen Wirbel sorgen und allen ganz viel Spaß bringen“, so die 37-Jährige. Zudem verspricht sie: „Lacher sind garantiert!“ Miray erinnere sie sogar ein wenig an ihre jungen Jahre.

Wie genau das aussehen wird, zeigt sich in zwei Monaten: Die Rolle taucht erstmals in Folge 4266 auf, die voraussichtlich am 24. August 2023 ausgestrahlt wird.

Für Sila Sahin ist es die dritte große Rolle in einer RTL-Serie. Von 2009 bis 2014 war sie in über 1.100 Folgen als Ayla Höfer bei „GZSZ“ zu sehen. 2019 stieg sie in die wöchentliche Krankenhausserie „Nachtschwestern“ ein, wo sie rund zwei Jahre die Figur Samira spielte. Privat ist die Schauspielerin mit Fußballprofi Samuel Sahin-Radlinger verheiratet. Die beiden haben zwei Kinder, mit denen sie in Österreich leben. Für die Dreharbeiten wird die Zweifachmama pendeln.

„Alles was zählt“ läuft immer montags bis freitags um 19:05 Uhr auf RTL.