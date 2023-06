Die zweite Staffel von „Shadow and Bone“ ist nun schon seit einiger Zeit auf Netflix verfügbar. Die meisten Fans dürften die Fortsetzung der Geschichte rund um die Mächte der Grisha bereits gesehen haben und fragen sich jetzt, ob es eine dritte Staffel geben wird.

Wann startet Staffel 3? Worum wird es gehen? Und wer sind die Schauspieler im Cast? W as zur möglichen dritten Staffel bekannt ist, findet ihr hier im Überblick.

Gibt es eine dritte Staffel von „Shadow and Bone“?

Alle, die bereits jetzt auf eine Fortsetzung von „Shadow and Bone“ hoffen, müssen sich noch ein wenig gedulden: Bis jetzt hat Netflix Staffel 3 noch nicht bestätigt. Oftmals wartet der Streamingdienst den Erfolg der aktuellen Staffel ab, bevor die Fortsetzung bestellt wird. Da die Serie jedoch auf zwei verschiedenen Buchreihen der Autorin Leigh Bardugo basiert, hat Showrunner Eric Heisserer die Idee für „Shadow And Bone“ direkt als Drei-Staffeln-Plan gepitcht. Mit großer Wahrscheinlichkeit können wir uns dementsprechend auch auf eine dritte Staffel freuen.

Wann startet Staffel 3 von „Shadow and Bone“ auf Netflix?

Da die neue Staffel weder bestätigt, noch gedreht wurde, steht zum aktuellen Zeitpunkt noch kein Erscheinungsdatum fest. Sobald Netflix hierzu etwas bekannt gibt, findet ihr das Startdatum an dieser Stelle.

Sicher ist nur, dass Staffel 3 wie alle Neustarts am Erscheinungstag ab 9 Uhr verfügbar sein wird.

„Shadow and Bone“: Um was geht es in Staffel 3?

– Achtung! Es folgen Spoiler zu Staffel 2 von „Shadow and Bone“ –

Die Schattenflur ist am Ende von Staffel 2 von „Shadow and Bone“ zerstört, aber damit ist die Geschichte noch lange nicht zu Ende, denn ausgehend von den Ereignissen ergeben sich neue Herausforderungen, Probleme und Aufgaben für die Charaktere. Die Änderungen der zweiten Staffel gehen über die Romanhandlung hinaus, weshalb an vielen Stellen unklar ist, in welche Richtung sich die Geschichte entwickeln wird.

Klar ist jedoch, dass die Geschichte von Mal und Alina anders als im Buch nach der Zerstörung der Schattenflur noch nicht auserzählt ist. Durch den Einsatz von Merzost wurden dunkle Kräfte in Alina geweckt und sie wird sich mit ihrer neuen Identität als Schattenbeschwörerin auseinandersetzen müssen, während Mal als neuer Sturmhond auf Reisen geht, um seinerseits auf Sinnsuche zu gehen und herauszufinden, ob die Verbindung zu Alina echt oder durch seine Eigenschaften als Kräftemehrer bedingt war. Es bleibt also spannend, ob die beiden wieder zueinanderfinden werden.

Buch-Fans wissen außerdem, dass die Grisha-Droge gleichzeitig verheerend als auch heiß begehrt ist, weshalb einige Parteien viel Geld dafür zahlen. Dies bringt die Krähen schließlich auf einen nahezu unmöglichen Raubzug, der sie ins Eistribunal führt. Als Drüskelle ist Matthias Helvar, der in Staffel 2 noch im Höllenschlund-Gefängnis sitzt, für diese Mission von entscheidender Bedeutung, weshalb davon auszugehen ist, dass die Krähen ihn zunächst aus dem Gefängnis befreien werden.

Gibt es schon einen Trailer zu Staffel 3?

Alle, die sich vorab ein Bild der möglichen Fortsetzung von „Shadow and Bone“ machen wollen, müssen leider noch warten: Zu Staffel 3 gibt es aktuell noch keinen Trailer. Sobald dieser veröffentlicht wird, findet ihr ihn hier.

Die Besetzung von „Shadow and Bone“ Staffel 3 im Überblick

Noch hat Netflix Staffel 3 von „Shadow and Bone“ nicht bestätigt. Daher ist momentan noch unklar, welche Schauspieler eventuell neue Figuren darstellen werden. Es ist allerdings davon auszugehen, das der Hauptcast ähnlich bleiben sollte.

Die aktuellen Darsteller und ihre Rollen findet ihr hier im Überblick:

Jessie Mei Li als Alina Starkov

Archie Renaux als Malyen Oretsev

Ben Barnes als General Kirigan

Freddy Carter als Kaz Brekker

Kit Young als Jesper Fahey

Amita Suman als Inej Ghafa

Danielle Galligan als Nina Zenik

Calahan Skogman als Matthias Helvar

Daisy Head als Genya Safin

Lewis Tan als Tolya Yul-Bataar

Anna Leong Brophy als Tamar Kir-Bataar

Jack Wolfe als Wylan Hendriks

Patrick Gibson als Nikolai Lantsov

„Shadow and Bone“: Darum geht es in Staffel 1

In den Reihen der einfachen Armee aus Soldaten und Kartografen sind Alina und Malyen alles andere als begeistert, als sie in den Osten Ravkas entsendet werden. Dafür müssen sie nämlich die stockfinstere Schattenflur durchqueren, die das Land mit seiner undurchdringlichen Dunkelheit teilt und in der geflügelte Monster hausen, die immer wieder diejenigen fressen, die eine Überquerung wagen. Es kommt, wie es kommen muss: Die Gruppe wird in der Schattenflur angegriffen, doch wie durch ein Wunder entfesselt Alina, um Malyen vor den Kreaturen zu retten, ein helles Leuchten.

„Shadow and Bone“: Darum geht es in Staffel 2

Alina Starkov befindet sich auf der Flucht. Manche sehen sie als ein Symbol der Hoffnung, andere verdächtigen sie als Verräterin, sie jedoch ist entschlossen, die Schattenflur zu vernichten und Ravka vor dem Untergang zu retten. Aber General Kirigan ist zurückgekehrt, um das zu vollenden, was er begonnen hat. Unterstützt von einer grauenerregenden neuen Armee scheinbar unzerstörbarer Schattenmonster und furchteinflößenden neuen Grisha-Rekruten ist Kirigan gefährlicher denn je.